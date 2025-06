US-Dollar vor Talfahrt auf niedrigsten Stand seit der Corona-Krise

Der Trend hat sich mittlerweile auch auf Schwellenlandwährungen ausgeweitet. "Schwellenländerwährungen wurden im Grunde genommen aus dem einfachen Grund gemieden, um in Zeiten eines allmächtigen US-Dollars das Risiko einer lokalen Währung zu vermeiden", erklärt Portfolio-Manager Carl Vermassen von Vontobel gegenüber Reuters. "Aber da die meisten Investoren der Meinung sind, dass der US-Exzeptionalismus beendet ist, ändern sich die Dinge."

Der Kurs des US-Dollars hat noch jede Menge Luft nach unten, da sind sich Devisenexperten einig. Auch wenn der Greenback in diesem Jahr bereits mehr als 10 Prozent zum Euro eingebüßt hat. Und dieser Trend ist nicht nur gegenüber der Gemeinschaftswährung zu beobachten: Der US-Dollar-Index , der die Entwicklung der Devise gegenüber den sechs wichtigsten Weltwährungen abbildet, hat seinem Februar-Hoch ebenfalls rund ein Zehntel eingebüßt .

Die größten Gewinner der US-Dollar-Schwäche werden der Euro, der Yen und der Schweizer Franken sein, die weithin als Konkurrenten des Greenback als globale sichere Häfen angesehen werden, schreiben die Strategen von Morgan Stanley. Sie gehen davon aus, dass der Euro im nächsten Jahr von derzeit etwa 1,13 auf etwa 1,25 ansteigen wird, da der US-Dollar abrutscht.

"Wir sind der Meinung, dass die Zins- und Devisenmärkte nach zwei Jahren des Pendelns einen markanten Trend eingeschlagen haben, der sich fortsetzen wird und den US-Dollar viel tiefer und die Zinskurven viel steiler werden lässt", schreiben die Strategen. Die Aussicht auf sinkende Leitzinsen in den USA bremst den Greenback zudem aus.

Hinzu kommt, dass die Schwäche des US-Dollars seit Beginn der Präsidentschaft von Donald Trump ihn zur bevorzugten Finanzierungswährung für beliebte "Carry-Trades" gemacht hat, was zu starken Zuflüssen in ertragreichere Alternativwährungen geführt hat.

Bei diesen Carry-Trades verwenden Anleger billig zu leihende Währungen, um Investitionen in Währungen mit besseren Renditen zu finanzieren. Die Erträge steigen automatisch, wenn die geliehene Währung schwächer wird.

Und genau das steht dem US-Dollar auch weiter bevor, erwarten die Morgan-Stanley-Strategen um Matthew Hornbach. Sie rechnen damit, dass der US-Dollar-Index, der Mitte April erstmals seit knapp zwei Jahren unter die Marke von 100 gefallen ist, in den nächsten 12 Monaten weitere 9 Prozent einbüßen wird auf nur noch 91.

Die negative Einschätzung von Morgan Stanley reiht sich in einen Chor von Stimmen ein, die die Aussichten für den US-Dollar in Frage stellen, da sich Händler und Analysten durch die disruptive Handelspolitik von Trump verunsichert zeigen. Die Strategen von JPMorgan Chase & Co. unter der Leitung von Meera Chandan teilten den Anlegern letzte Woche mit, dass sie gegenüber der US-Währung weiterhin zurückhaltend seien und stattdessen Wetten auf den Euro, den Yen und den australischen Dollar empfehlen.

Doch auch wenn der US-Dollar in den vergangenen Monaten so starke Verluste verzeichnet hat, scheint das Ende der Fahnenstange noch nicht gekommen zu sein. Die Stimmung gegenüber US-Vermögenswerten trübt sich immer weiter ein und hat ein Umdenken in Bezug auf die Abhängigkeit der Welt vom US-Dollar ausgelöst.

Die Dollar-Short-Positionen, die anzeigen, wie stark Vermögensverwalter auf eine weitere Schwäche des Greenbacks wetten, pendeln um den höchsten Stand seit 2023, wie Daten der Commodity Futures Trading Commission zeigen. Historisch gesehen war die Quote allerdings auch schon höher, was nur unterstreicht, dass für den US-Dollar jede Menge Potenzial für weitere Verluste besteht.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion