Microsoft stärkt die digitale Zukunft der Schweiz mit strategischen Investitionen in Cloud- und KI-Infrastruktur, Startups, Weiterbildung und Innovation (FOTO)

Zürich (ots) - Aufbauend auf 36 Jahren Partnerschaft und Innovation in der

Schweiz, hat Microsoft heute ein Investment in Höhe von 400 Millionen US-Dollar

angekündigt, um die Schweiz im Bereich von Cloud und künstlicher Intelligenz

weiter zu stärken, einschliesslich der Bereitstellung modernster

Grafikprozessoren (GPUs). Dieses jüngste Investment unterstreicht Microsofts

langfristiges Engagement für die digitale Zukunft der Schweiz - von der

Einführung lokaler Rechenzentren vor sechs Jahren bis zur Eröffnung des

Microsoft Innovation Hub im Jahr 2022 - und bekräftigt diese Vision durch

kontinuierliche strategische Investitionen in Innovation, digitale Resilienz und

die breite Einführung von KI.



Das Investment basiert auf mehreren strategischen Prioritäten:





- Ausbau der Cloud- und KI-Infrastruktur: Microsoft wird seine bestehendenRechenzentren in der Nähe von Zürich und Genf ausbauen, um der wachsendenNachfrage nach Cloud- und KI-Diensten gerecht zu werden. Die geplantenUpgrades werden mehr als 50.000 bestehende Kunden noch besser bedienen undgleichzeitig fortschrittliche KI-Funktionen für Organisationen in reguliertenBranchen wie dem Gesundheitswesen, dem Finanzwesen und der öffentlichenVerwaltung bereitstellen.- Stärkung des Startup- und KMU-Ökosystems in der Schweiz: Microsoft wird mitden "Switzerland Innovation Parks" und seinen Standorten zusammenarbeiten, umInnovationen aus der Forschung in den Bereichen Industrie und KI schneller inmarktfähige Anwendungen zu überführen. Diese Kooperation zielt darauf ab, dasRückgrat der Schweizer Wirtschaft durch gezielte Unterstützung von KMU undStartups zu stärken. Microsoft setzt zudem die landesweite "Swiss AI TechAccelerator"-Initiative fort, um Startups bei der Skalierung von KI-Lösungenzu unterstützen.- Entwicklung von KI-Fähigkeiten und digitalen Kompetenzen: Microsoft plant, bis2027 eine Million Schweizerinnen und Schweizer auszubilden, umArbeitnehmenden, Lehrkräften und Studierenden die Werkzeuge zur Verfügung zustellen, um in einer KI-getriebenen Wirtschaft erfolgreich zu sein. DieseInitiative umfasst unter anderem Programme für Lehrlinge, Branchenverbände undgemeinnützige Organisationen.- Stärkung der Rolle der Schweiz als globaler Hub für verantwortungsvolleKI-Governance: Microsoft wird seine Zusammenarbeit im Ökosystem von"International Geneva" ausweiten - in enger Partnerschaft mit den VereintenNationen und internationalen Organisationen. Ziel ist es, politische Dialogezu KI voranzutreiben, globale Programme zur Förderung von KI-Kompetenzen zuunterstützen und Herausforderungen in den Bereichen Gesundheit, humanitäre