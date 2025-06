EU-Kommission verhängt Millionenstrafe gegen Lieferdienste

Brüssel (dts Nachrichtenagentur) - Die EU-Kommission hat gegen die Lebensmittel-Lieferdienste Delivery Hero und Glovo wegen Kartellrechtsverstößen eine Millionenstrafe verhängt. Die Geldbuße betrage insgesamt 329 Millionen Euro, teilte die Brüsseler Behörde am Montag mit.



Demnach sollen sie sich an einem Kartell im Bereich der Online-Lebensmittellieferung beteiligt haben. Insbesondere hätten die beiden Unternehmen vereinbart, sich gegenseitig keine Mitarbeiter abzuwerben, wirtschaftlich sensible Informationen ausgetauscht und geografische Märkte aufgeteilt. Beide Unternehmen haben nach Angaben der EU-Kommission ihre Beteiligung an dem Kartell zugegeben und sich bereit erklärt, den Fall beizulegen.





