Europa muss eigene Verteidigung stärken

Hottrading schrieb 30.05.25, 11:31

Denke Schlusskurs Xetra heute wird ein neues ATH sein, evtl. Aufnahme in den EUROstoxx50, was dann schnell Rtg.2000 EUR nächste Woche gehen kann.



Einige Fonds kaufen sicherlich jetzt schon und schichten dann nach Aufnahme in die jeweiligen Indexfonds um.