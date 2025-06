IsoEnergy kündigt den Start eines At-The-Market Equity Programms an

Toronto, ON - 2. Juni 2025 - IsoEnergy Ltd. ("IsoEnergy" oder das "Unternehmen") (NYSE American: ISOU und TSX: ISO) - https://www.commodity-tv.com/play/isoenergy-new-drill-targets-at-hurri ... - freut sich bekannt zu geben, dass man mit Virtu Canada Corp. (dem "kanadischen Vertreter") und Virtu Americas LLC (zusammen mit dem kanadischen Vertreter, die "Vertreter") eine Vereinbarung über die Verteilung von Aktien (die "Verteilungsvereinbarung") abgeschlossen hat. Gemäß der Vertriebsvereinbarung kann das Unternehmen von Zeit zu Zeit über die Vertreter Stammaktien des Unternehmens (die "Stammaktien") im Wert von bis zu 75.000.000 C$ (oder den Gegenwert in anderen Währungen) ausgeben (das "ATM-Programm").

Philip Williams, CEO und Director von IsoEnergy, kommentierte: "Da unsere Notierung an der NYSE American am 5. Mai 2025 abgeschlossen ist, kommt der Start unseres ATM-Programms zum richtigen Zeitpunkt und entspricht den Praktiken in unserer Vergleichsgruppe, von denen viele ähnliche Programme eingeführt haben. Mit einem starken Barguthaben in Höhe von 46,1 Millionen C$ und handelbaren Wertpapieren in Höhe von 35,1 Millionen C$ zum 31. März 2025 sind wir der Ansicht, dass sich das Unternehmen in einer soliden finanziellen Lage befindet, um seine Arbeitsprogramme für 2025 durchzuführen. Wir beabsichtigen, das ATM-Programm umsichtig zu nutzen und es dann in Anspruch zu nehmen, wenn die Marktbedingungen und die Liquidität günstig sind. Letztendlich stellt es ein zusätzliches Finanzierungsinstrument dar, das unsere finanzielle Flexibilität für die Zukunft erhöht."

Alle Stammaktien, die über das ATM-Programm verkauft werden, werden (i) über gewöhnliche Maklertransaktionen an der NYSE American LLC (die "NYSE American") oder einem anderen US-amerikanischen "Marktplatz" verkauft. "(ii) durch gewöhnliche Maklertransaktionen an der Toronto Stock Exchange (die "TSX"), die "at-the-market distributions" gemäß der Definition in National Instrument 44-102 - Shelf Distributions darstellen, (iii) an einem anderen kanadischen "Marktplatz", wie in NI 21-101 definiert, an dem die Stammaktien notiert sind oder anderweitig gehandelt werden, oder (iv) anderweitig zu den zum Zeitpunkt des Verkaufs vorherrschenden Marktpreisen, zu Preisen, die sich auf die vorherrschenden Marktpreise beziehen, oder zu ausgehandelten Preisen.