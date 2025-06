Dax nach Mai-Rally etwas leichter in den Juni - Rüstung stark

Yankie schrieb 28.05.25, 15:55

Jetzt höre mal ganz entspannt zu, Schnapszahlen Trader



Wenn jemand behauptet, er geht auf 333 short dann ist das so lange gelogen, wie er mir nicht ganz klar nachweisen kann, welcher dieser vielen Anbieter ihm die 333 gegeben hat

Gern kannst auch du das sein.

Das Tageshoch jedenfalls hatte ich benannt.



Und zu deiner leider immer wiederkehrenden Forderung nach Trading Ideen:

Da bist du ja ganz vorne dabei mit deinen verschnapsten Zahlen.

Wenn das Trading Ideen sind, dann gute Nacht Trading.



Du hast früher - vor Jahren - schon immer kräftig auf die Mütze bekommen, das ist das Einzige, was sich hier nicht geändert hat.

Denk mal darüber nach warum und mach nicht immer die Moderation für deine unsachlichen Beiträge verantwortlich.

Wenn du sachlich Wahres postest, dann wird das auch nicht moderiert werden.



Ihr seid eben einfach das Dreigestirn.

Völlig verbohrt, völlig daneben und einfach unwahr in praktisch allem, was ihr postet.

Und aus gutem Grund eckt ihr überall und bei jedem an.

Und wenn man einen von euch dreien nach Fakten fragt, heiße Luft oder gar nichts.