Warum Maschinenbauer jetzt auf Führung statt auf Standardrezepte setzen müssen (FOTO)

Bensheim (ots) - Lieferkettenprobleme, Fachkräftemangel, hohe Fixkosten - viele

mittelständische Maschinenbauunternehmen geraten zunehmend unter Druck. Doch

pauschale Krisenfahrpläne oder klassische Berateransätze greifen meist zu kurz.

Statt wochenlanger Analysen und theoretischer 10-Punkte-Pläne brauchen

Unternehmen heute pragmatische Impulse, eine starke Führungsstruktur und

nachhaltige Veränderung aus eigener Kraft.



Gerade in der Krise zeigt sich, wie entscheidend eine funktionierende

Führungsmannschaft ist. Gleichzeitig wird deutlich: Der Wettbewerb um geeignete

Führungskräfte verschärft sich - und Fehler im Recruiting kosten nicht nur Geld,

sondern vor allem Zeit und Wettbewerbsfähigkeit. Warum Maschinenbauer jetzt

handeln müssen und wie sie Führung neu denken können, erfahren Sie in diesem

Beitrag.





Impulse statt Analysen und theoretischen VerbesserungsplänenDie klassischen Beratungsansätze sind oftmals nicht unbedingt praxistauglich.Statt viel Zeit für die Analyse von Zahlen und Daten aufzuwenden und dannumfangreiche Verbesserungsvorschläge aufzuzeigen, ist es besser, an geeignetenStellen zu unterstützen und Impulse zu setzen. Denn meistens ist es unnötig, einUnternehmen von Grund auf neu aufzustellen. Viel wichtiger für den langfristigenErfolg ist es, eine funktionierende Führungsebene aufzuweisen.Defizite in Führungsstrukturen erkennenGerade im Führungsbereich bestehen jedoch vielfach starke Defizite. Besondersgut zeigt sich das am Beispiel der Anreize für das obere Management. Eine Studieaus 2020 prüfte, mit welchen Vergütungssystemen die Führungsriege in mittleren,börsennotierten US-Unternehmen entlohnt wurde. Dabei zeigte sich, dass dieUnternehmensergebnisse besser ausfielen, je mehr die Vergütung mitleistungsabhängigen Aspekten wie Boni und Aktienoptionen gekoppelt war, soferndie Kennzahlen transparent und nachvollziehbar waren. Eine andere Untersuchungaus 2016 ergab wiederum, dass höhere CEO-Gehälter mit einer geringerenAktienrendite korrelierten. Das weist darauf hin, dass sich die Ergebnisse nichtdurch eine hohe Bezahlung der Führungskräfte verbessern lassen.Die Wirkung effektiver AnreizsystemeAnhand der Ergebnisse dieser Untersuchungen lässt sich erkennen, dassAnreizsysteme ein sinnvolles Mittel sind, um die Performance zu verbessern -vorausgesetzt, es wurde bei der Ausgestaltung der richtige Fokus gesetzt. UmFührungskräfte zu motivieren und ihre Leistungen zu verbessern, bedarf esklarer, langfristiger und realistischer Zielsetzungen. Auch eine Beteiligung amErfolg des Betriebes ist ein essenzieller Bestandteil eines solchen