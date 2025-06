Sitka Gold - Erstes sichtbares Gold auf Eiger entdeckt!

Sitka Gold (TSX-V:SIG) (Frankfurt 1RF) steigert die Schlagzahl auf seinem Vorzeigeprojekt RC Gold im Goldgürtel Tombstone in Yukon in diesem Sommer beträchtlich. Auf dem Intrusionskomplex Clear Creek stehen nicht weniger als 30.000 Meter an Bohrungen auf dem Programm, etwa so viel wie in den vergangenen fünf Jahren zusammengenommen! Erstmals sind drei Bohrgeräte gleichzeitig im Einsatz, ein viertes Bohrgerät befindet sich bereits vor Ort.

Die Bohrungen konzentrieren sich derzeit auf die Erweiterung der Lagerstätten Blackjack und Eiger sowie auf die Erkundung der Saddle-Zone, wo geologische Beobachtungen und die größte und stärkste Gold-im-Boden-Anomalie auf dem RC-Goldprojekt eine Verbindung zwischen den beiden Lagerstätten nahelegen. Wie das Unternehmen berichtet, konnten in allen bisher gebohrten Bohrlöchern der Sommerfeldsaison sichtbare Goldvorkommen beobachtet werden. Auf Eiger, wo erstmals wieder seit 2021 gebohrt wird, wurde sogar erstmals überhaupt sichtbares Gold festgestellt. Bei der Vertiefung von Bohrung 76 auf Blackjack von 810. 8 m auf 944,9 m wurde ebenfalls sichtbares Gold gefunden. Dieses Bohrloch ist das tiefste Bohrung, die jemals auf dem Projekt gebohrt wurde. Die Analysen dieser jüngsten Bohrungen stehen noch aus, dürften aber in den kommenden Wochen beim Unternehmen eingehen.

Das Hauptaugenmerk der diesjährigen Diamantbohrkampagne liegt auf der raschen Erweiterung der Goldlagerstätten Blackjack und Eiger sowie auf der Erschließung mehrerer anderer Goldziele mit hoher Priorität innerhalb des Intrusionskomplexes Clear Creek.

Cor Coe, Director und CEO von Sitka, kommentierte: „Die Sommerfeldsaison bei RC Gold ist gut angelaufen, da bereits drei Bohrgeräte im Einsatz sind und ein viertes Bohrgerät vor kurzem an den Standort gebracht wurde. Das Auftreten sichtbaren Goldes in den ersten Bohrlöchern der Saison, einschließlich der allerersten Beobachtungen von sichtbarem Gold in den Erweiterungsbohrungen der Lagerstätte Eiger, demonstriert weiterhin die außergewöhnlichen Goldvorkommen innerhalb des Intrusionskomplexes Clear Creek. Dies ist die erste Nachfolgebohrung, die wir seit 2021 auf der Lagerstätte Eiger durchgeführt haben, und die Beobachtungen von sichtbarem Gold in diesen ersten Step-Out-Bohrungen in Richtung Westen, zur Saddle-Zone und zur Lagerstätte Blackjack, sind sehr ermutigend.“



Abbildung 1: Übersichtskarte der Goldlagerstätten Blackjack und Eiger mit den Standorten der Diamantbohrlöcher DDRCCC-25-076 bis -081.

Drei Bohrgeräte konzentrieren sich auf die Ressourcenerweiterung bei den Lagerstätten Blackjack und Eiger sowie auf die ersten Nachfolgebohrungen in der Zone Saddle, wo die größte und stärkste Gold-im-Boden-Anomalie auf dem Grundstück noch weitgehend ungebohrt ist und wo DDRCCC-23-054 84,0 m mit 1,21 g/t Gold durchteuft.



Abbildung 2: Eine Übersichtskarte des Clear Creek Intrusive Complex (CCIC), die die aktualisierten Ressourcengebiete bei Blackjack und Eiger sowie die sechs zusätzlichen Gebiete mit Bohrzielen zeigt, die durch die lila schraffierten Bereiche gekennzeichnet sind.

Die Karte hebt die zahlreichen Bohrziele hervor, die Sitka innerhalb des CCIC umrissen hat, die alle durch das Straßennetz auf dem Projekt verbunden sind und in einem Gebiet von fünf (5) km in Nord-Süd-Richtung und zwölf (12) km in Ost-West-Richtung liegen. Zusätzliche Gebiete, die durch starke Goldanomalien im Boden hervorgehoben wurden, werden durch zusätzliche geologische Arbeiten im Jahr 2025 in das Stadium der Bohrbereitschaft gebracht.

Fazit: Die für dieses Jahr geplante und vollständig finanzierte 30.000-Meter-Bohrkampagne wird die Gesamtbohrungen, die das Unternehmen seit dem Beginn der Bohrungen im Jahr 2020 durchgeführt haben, mehr als verdoppeln. Bis heute hat Sitka erfolgreich zwei Goldlagerstätten entdeckt und mehrere hochprioritäre Ziele umrissen, die für Bohrungen bereit sind. Sitka wird in der laufenden Saison so viel bohren wie in den vergangenen fünf Jahren zusammengenommen. Das verspricht für die laufende Saison verglichen mit den vergangenen Jahren ein Vielfaches an Newsflow und eine nie dagewesene Aufmerksamkeit für das Unternehmen. Sichtbares Gold in den neuen Bohrungen ist da ein vielversprechender Anfang.

