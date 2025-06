Wir haben unseren eigenen Webseiten-Baukasten entwickelt - heute nutzen über 100.000 Unternehmer in Deutschland unsere Software (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - 2018 wagten Marcel Knopf und Nikita Makukhin den

Sprung: Ohne externe Investoren, nur mit einer klaren Vision und eigenem

Kapital, gründeten sie Onepage - eine Software, die den Webseitenbau so einfach

und effektiv machen sollte wie nie zuvor. Heute, sechs Jahre später, nutzen über

7.500 Unternehmen ihre Plattform, mehr als 100.000 Webseiten wurden damit

erstellt - und das Wachstum geht ungebremst weiter.



"Wir wollten eine Lösung schaffen, die wirklich auf die Bedürfnisse kleiner

Unternehmen und Agenturen eingeht: modern, intuitiv, schnell - und frei von

unnötigem Ballast, der bei früheren Lösungen eher für Frustration sorgte", sagt

Marcel Knopf. Nachfolgend wird erklärt, wie Onepage den Markt aufmischt und

warum klassische Webseiten-Baukästen bald alt aussehen könnten.





Onepage GmbH: Das Werkzeug für die neue UnternehmergenerationWer heute im digitalen Raum erfolgreich sein will, muss sich schnell undwirkungsvoll präsentieren können. Webseiten dienen längst nicht mehr nur alsVisitenkarte - sie sind essenzielles Werkzeug zur Kundengewinnung, zurPositionierung der eigenen Marke und für effektives Recruiting. Genau hier setztOnepage an: Mit einem Baukasten, der gezielt auf die Bedürfnisse kleinerUnternehmen, Selbstständiger und Agenturen zugeschnitten ist.Die Zahlen sprechen für sich: Mehr als 11.000 zahlende Unternehmen inDeutschland nutzen die Plattform aktiv, über 100.000 Seiten wurden bereitserstellt. Ob Handwerksbetrieb, Steuerberater oder Digitalagentur - sie alleprofitieren von einer Lösung, die Einfachheit mit Leistung verbindet.Eine Software, die mitdenktOnepage unterscheidet sich bewusst von klassischen Baukastensystemen. DieSoftware wurde aus der Praxis heraus entwickelt - von Gründern, die selbst ausdem Online-Marketing kommen und wissen, worauf es ankommt. "Wir denken Funnels,Conversion und Nutzerführung von Anfang an mit - das macht uns anders", erklärtMarcel Knopf. Statt überladener Technik oder veralteter Designs setzt Onepageauf Geschwindigkeit, klare Strukturen und eine moderne Benutzeroberfläche.Auch strategisch zeigt sich dieser Anspruch: Das Unternehmen kommt bis heuteohne externes Kapital aus - und bleibt damit unabhängig in seinerProduktentwicklung. "Wir wollten frei entscheiden können - über Features,Prioritäten und unsere Unternehmenskultur", so Mitgründer Nikita Makukhin.Wachstumsfelder: Recruiting und LeadgenerierungBesonders stark wächst Onepage im Bereich der digitalen Mitarbeitergewinnung undbei Marketingkampagnen. Immer mehr Unternehmen nutzen die Plattform, um gezielte