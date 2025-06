Turkcell erzielt eine Weltpremiere im Bereich 5G-Infrastruktur

ISTANBUL, 2. Juni 2025 /PRNewswire/ -- Turkcell (NYSE: TKC; BIST: TCELL) hat in Zusammenarbeit mit Huawei in einem innovativen Test eine Geschwindigkeit von 50 Gbit/s erreicht und damit eine Weltpremiere erzielt. Dies stellt einen bedeutenden Meilenstein in der drahtlosen Kommunikation dar. Diese bahnbrechende Technologie ermöglicht die gleichzeitige Übertragung und den Empfang von Daten auf derselben Frequenz und stellt einen bedeutenden Fortschritt auf dem Weg der Türkei zur Digitalisierung dar. Prof. Dr. Vehbi Çağrı Güngör, Technologievorstand von Turkcell, erklärte: „Die erreichte Geschwindigkeit ermöglicht es etwa 10.000 Nutzern, gleichzeitig über ein 5G-Netz auf Sprach- und Datendienste zuzugreifen. Dieser Test ist ein greifbarer Beweis für unser Ziel, die digitale Infrastruktur unseres Landes für die Zukunft vorzubereiten."

Turkcell, das führende Technologieunternehmen und Mobilfunkbetreiber in der Türkei, hat in Zusammenarbeit mit Huawei den weltweit ersten Feldversuch mit der Vollduplex-Funkverbindungslösung erfolgreich abgeschlossen. In diesem bahnbrechenden Test erreichte eine einzelne Verbindung im E-Band-Spektrum (80 GHz) eine Geschwindigkeit von 50 Gbit/s. Diese Technologie der nächsten Generation stellt einen Durchbruch in der drahtlosen Übertragung dar und markiert einen entscheidenden Meilenstein in der Entwicklung der 5G-Infrastruktur.

Vorbereitung auf 5G mit Konnektivitätstechnologie der nächsten Generation

Die steigende Nachfrage nach Videostreaming, Augmented Reality (AR) und Anwendungen mit geringer Latenzzeit erhöht fortlaufend den Bedarf an einer Kommunikationsinfrastruktur mit höherer Kapazität und Geschwindigkeit. Die von Turkcell in Zusammenarbeit mit Huawei entwickelte Vollduplex-Funkverbindungslösung erfüllt genau diese Anforderungen. Diese innovative Technologie, die in 5G-Netzwerkinfrastrukturen zum Einsatz kommen wird, ermöglicht dank ihrer hochisolierten integrierten Antennenstruktur, ihrer fortschrittlichen Spektrumseffizienz und ihrer Algorithmen zur Interferenzvermeidung eine Datenübertragung von bis zu 50 Gbit/s pro Verbindung.