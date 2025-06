Biontech-Aktie holt Schwung dank Bristol-Kooperation

codiman schrieb 02.06.24, 21:34

Die Schwerpunkte von Bristol-Myers Squibb liegen in dem Bereich Onkologie sowie Hämatologie.



Pressemitteilung zu den Q4-Zahlen von Bristol-Myers Squibb



Quelle: Pressemitteilung zu den Q4-Zahlen von Bristol-Myers Squibb



Mit Eliquis und Opdivo gibt es derzeit zwei dominierende Medikamente, die fast die Hälfte des Umsatzes ausmachen. Aber auch das durch die Celgene-Übernahme hinzugekommene Medikament Revlimid ist mit 6 Milliarden US-Dollar Umsatzmäßig bedeutend, wenn auch stark rückläufig.



Eliquis ist der Markenname für Apixaban, ein Antikoagulans oder Blutverdünner. Es wird zur Vorbeugung von Blutgerinnseln und Schlaganfällen bei Patienten mit Vorhofflimmern eingesetzt, einer Herzrhythmusstörung, die das Risiko für Schlaganfälle erhöht. Eliquis wird auch zur Behandlung und Vorbeugung von tiefen Venenthrombosen (DVT) und Lungenembolien (PE) eingesetzt, sowie zur Prophylaxe von venösen Thromboembolien (VTE) bei Patienten, die sich einer Hüft- oder Kniegelenkersatzoperation unterziehen.



Opdivo ist der Markenname für Nivolumab, ein immuno-onkologisches Medikament. Opdivo gehört zur Klasse der Checkpoint-Inhibitoren und wirkt, indem es das Immunsystem des Körpers dabei unterstützt, Krebszellen zu erkennen und anzugreifen. Es wird zur Behandlung verschiedener Krebsarten eingesetzt, darunter nicht-kleinzelliges Lungenkarzinom (NSCLC), Melanom, Nierenzellkarzinom, klassisches Hodgkin-Lymphom, Blasenkrebs, Kopf- und Halskrebs, Magenkrebs, Leberkrebs und einige andere.



Gemessen am Wachstum stehen beide Medikamente auf währungsbereinigter Ebene immer noch solide dar. Dabei sehen sich beide Medikamente kurz- und mittelfristigen Patentabläufen konfrontiert. Bei Opdivo bis zum Jahr 2028 soweit. Eliquis verliert in den Jahren 2027 bis 2029 die Exklusivität.



Es ist also davon auszugehen, dass die Wachstumsraten hier mittelfristig negativ ausfallen werden. Blickt man weiter auf das Medikamentenportfolio, so lassen sich jedoch einige vielversprechende Kandidaten mit hohen Wachstumsraten identifizieren. Konkret handelt es sich um Reblozyl, Zeposia, Onureg, Inrebic oder Abecma.



Reblozyl: Reblozyl (Markenname Luspatercept) ist ein Medikament zur Behandlung von Anämie bei erwachsenen Patienten mit beta-Thalassämie, einer genetischen Störung, die zu einer verminderten Produktion von Hämoglobin führt. Es wird auch zur Behandlung von Anämie bei erwachsenen Patienten mit myelodysplastischen Syndromen (MDS) eingesetzt.



Zeposia: Zeposia (Ozanimod) ist ein Medikament zur Behandlung von Multipler Sklerose (MS). Es gehört zur Klasse der oralen Immunmodulatoren und wirkt, indem es das Eindringen bestimmter Immunzellen in das zentrale Nervensystem verringert. Dies kann Entzündungen reduzieren und das Fortschreiten der Krankheit verlangsamen.



Onureg: Onureg (Azacitidin) ist ein Medikament zur Erhaltungstherapie für erwachsene Patienten mit akuter myeloischer Leukämie (AML), die eine erste Remission nach einer Induktionschemotherapie erreicht haben. Es hilft dabei, die Remission aufrechtzuerhalten und das Rückfallrisiko zu verringern.



Inrebic: Inrebic (Fedratinib) ist ein Medikament zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit myelofibrose, einer seltenen Art von chronischer Leukämie, die durch eine abnormale Narbenbildung im Knochenmark gekennzeichnet ist. Inrebic wirkt, indem es die Aktivität von abnormalem Knochenmarkgewebe reduziert.



Abecma: Abecma (Ide-cel) ist ein Medikament zur Behandlung von bestimmten Formen von Multiplem Myelom, einer Krebserkrankung des Knochenmarks. Es ist eine Art von CAR-T-Zell-Therapie, bei der körpereigene Immunzellen genetisch verändert werden, um Krebszellen zu erkennen und anzugreifen.



Trotz hoher Wachstumsraten bleibt fraglich, ob sie die entstehende Lücke der Blockbuster-Medikamente ausgleichen können. Bristol-Myers Squibb Analysten sehen dies derzeit nicht, wie die Umsatzprognosen der kommenden Jahre aufzeigen.



Die letzten Bristol-Myers Squibb Quartalszahlen von März 2024

Die letzten Quartalszahlen für das erste Quartal 2024 mit Quartalsende vom 31. März 2024 sehen dagegen solide aus. So wurde der Quartalsumsatz um 5 Prozent auf 11,9 Milliarden US-Dollar gesteigert. Auf der Ertragsseite gab es aber Belastungen, die zu einem Ergebnisrückgang führten





