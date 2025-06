Uniper und Microsoft arbeiten zusammen

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Energiekonzern Uniper verstärkt seine Zusammenarbeit mit dem Softwareriesen Microsoft zur Nutzung von Künstlicher Intelligenz (KI). Die Unternehmen hätten dazu eine strategische Partnerschaft geschlossen, teilte Uniper in Düsseldorf mit.

Ziel sei es, dass Uniper ein weltweit führendes Unternehmen bei der Anwendung von KI in der Energiewirtschaft werde. KI solle bei Uniper in alle wichtigen Geschäftsprozesse und strategischen Aufgaben integriert werden, um diese effizienter zu gestalten, hieß es. Für die Zusammenarbeit soll unter anderem ein KI-Labor am Uniper-Standort Düsseldorf eingerichtet werden.