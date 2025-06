Was sichert das Depot besser ab? - Gold oder ETFs?

Mitte Mai hatten sich beide Seiten noch in Genf auf eine 90-tägige Aussetzung bestehender Strafzölle verständigt – ein Schritt, der als vorsichtiger Fortschritt in einem festgefahrenen Handelskonflikt gewertet wurde.

Wenn Donald Trump sich aufregt, dann wird es brenzlig für die Märkte. Am Wochenende scheinen dem US-Präsidenten wieder einige Dinge sauer aufgestoßen zu sein. Erst kündigte er an, die Strafzölle für Stahl zu verdoppeln und dann ging er auch noch auf China los.

Am Wochenende beschuldigte Trump China, gegen die Vereinbarung verstoßen zu haben. Insbesondere warf er Peking vor, zugesagte Maßnahmen zur Beschleunigung des Exports kritischer Mineralien nicht umgesetzt und weitere Verpflichtungen nicht eingehalten zu haben.

Der Start in den Juni ist damit erst einmal versaut. Die europäischen Indizes liegen im Minus und auch an der Wall Street wird eine erneute Verschärfung im Handelsstreit mit der EU und China befürchtet.

Können sich Anleger gegen die Anfälle von Donald Trump absichern? Ja! Zum einen wird Gold seit Anfang des Jahres seinem Ruf als sicherer Hafen gerecht und zum anderen bieten auch einige ETFs einen guten Schutz gegen die launischen Reaktionen des US-Präsidenten.

Der sichere Hafen Gold!

Seit Jahresanfang ist der Preis für das gelbe Edelmetall um fast 30 Prozent angestiegen. Immer wenn der US-Präsident poltert, dann greifen die Anleger zu. Im Depot der wO Börsenlounge haben wir zu Jahresbeginn einen Schein auf Gold ins Depot gekauft. Der Hebel liegt um die 2,5 und unterm Strich steht ein Plus von rund 80 Prozent. Das Risiko, dass der Schein wertlos wird, ist zwar gegeben, aber ein Puffer von etwas mehr als 40 Prozent, machen das Risiko überschaubar.

Erst wenn der Goldpreis unter die Marke von 2.003,40 US-Dollar fällt, würde der Einsatz der Anleger verloren gehen. Daher ist das Long Zertifikat auf den Goldpreis an schwachen Tagen, immer noch eine Überlegung wert.

ETFs ebenfalls ein sicherer Hafen?

Mittlerweile gibt es so eine große Auswahl an ETFs, dass auch hier die richtige Auswahl sich als sicherer Hafen erweisen kann. Besonders da sich auch dieses Jahr ETFs einer außerordenlichen Beliebtheit erfreuen. Laut einem aktuellen Bericht des Wall Street Journal verzeichneten ETFs seit Jahresbeginn Zuflüsse in Höhe von 437 Milliarden US-Dollar. Sollte sich dieser Trend fortsetzen, könnte 2025 als neues Rekordjahr in die Statistik eingehen.

Auch in Europa zeigt sich ein ähnliches Bild: Zwischen Januar und April dieses Jahres flossen rund 105 Milliarden Euro in börsengehandelte Fonds. Das entspricht mehr als dem Doppelten des Volumens im Vorjahreszeitraum – ein deutlicher Hinweis auf das anhaltende Vertrauen der Investoren in diese Anlageform. Und das beste daran! Einige ETFs sind ebenfalls immun gegen die Launen von Donald Trump, sofern Anleger auf die richtigen Branchen-ETFs gesetzt haben. Seit Jahresanfang ist das die europäische Finanzbranche und natürlich Gold. Hier sind die Top 3 ETFs seit Jahresanfang.

Platz Nr.3

Mit einem Fondsvolumen von rund 1,340 Milliarden Euro zählt der iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) zu den Schwergewichten unter den europäischen Bankensektor-ETFs. Aufgelegt wurde der ETF bereits am 25. April 2001 in Deutschland – und hat sich seither als kostengünstiger und marktführender Vertreter seiner Kategorie etabliert.

Der ETF bildet den EURO STOXX® Banks 30-15 Index durch vollständige Replikation nach, also durch den physischen Erwerb sämtlicher Indexbestandteile. Dieser Index gewährt Zugang zum Bankensektor der Eurozone, wobei das Gewicht der beiden größten Einzelpositionen auf dreißig beziehungsweise fünfzehn Prozent begrenzt ist – ein Mechanismus zur Risikostreuung.

Mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 0,52 Prozent pro Jahr ist der iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) derzeit der günstigste und gleichzeitig größte ETF auf diesen Index. Dividenden werden mindestens einmal jährlich an die Anleger ausgeschüttet.

Platz Nr.2

Der L&G Gold Mining UCITS ETF bietet Anlegern direkten Zugang zu führenden Unternehmen der globalen Goldbergbau-Branche. Grundlage ist der DAXglobal® Gold Miners Index, der ausschließlich Unternehmen berücksichtigt, die mindestens fünfzig Prozent ihrer Umsätze mit der Förderung von Gold erzielen.

Die Nachbildung des Index erfolgt durch vollständige Replikation – das bedeutet, dass sämtliche Indexwerte physisch im Fonds enthalten sind. Dividenden werden nicht ausgeschüttet, sondern im Fondsvermögen thesauriert, also reinvestiert.

Mit einer Gesamtkostenquote (TER) von null Komma fünfundfünfzig Prozent pro Jahr ist der L&G Gold Mining UCITS ETF das einzige Produkt auf dem Markt, das diesen spezifischen Index abbildet. Aufgelegt wurde der ETF am 15. September 2008 in Irland. Das Fondsvolumen liegt aktuell bei rund 282 Millionen Euro.

Platz Nr.1

Der UBS Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD dis ermöglicht gezielten Zugang zu einem besonders spezialisierten Segment der Goldbergbau-Branche. Grundlage ist der Solactive Global Pure Gold Miners Index, der ausschließlich Unternehmen umfasst, die mindestens 90 Prozent ihrer Einnahmen direkt mit dem Abbau von Gold erwirtschaften.

Die Nachbildung des Index erfolgt durch vollständige Replikation – sämtliche Titel des Index werden physisch im Fonds gehalten. Dividenden werden halbjährlich an die Anleger ausgeschüttet.

Mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 0,43 Prozent pro Jahr zählt der ETF zu den kostengünstigen Produkten seiner Kategorie. Zugleich ist er der einzige börsengehandelte Fonds, der diesen Index abbildet. Der UBS ETF wurde am 15. November 2012 in Irland aufgelegt und verfügt derzeit über ein Fondsvolumen von rund 260 Millionen Euro.

Fazit: Gold eignet sich in diesem Jahr hervorragend als sicherer Hafen gegen die Unberechenbarkeit von Donald Trump. Wie Anleger das gelbe Edelmetall in ihren Depots spielen, bleibt ihrem eigenen Risikogeschmack überlassen.

Ein Hebel von 2,5 schlägt die Entwicklung der "Gold-ETFs" zwar, ist dafür allerdings auch etwas riskanter, da bei einem ETF kein Totalverlust drohen kann. Zudem bietet das Derivat auf Gold auch keine Ausschüttung einer Dividende, da Gold keine abwirft.

Unterm Strich steht aber fest: Gold, egal in welcher Form, gehört ins Depot.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der nline-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 12 Uhr @wallstreetonlineTV

Übrigens: Zum Musterdepot der Börsenlounge geht es hier lang!





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 3529,97 $ , was eine Steigerung von +4,99% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

Die USA haben fertig! 5 Aktien für den China-Boom 5 Aktien für den China-Boom Jetzt Report kostenlos herunterladen!