Mogotes startet 15Mio. CAD Privatplatzierung und begrüßt argentinische strategische Investoren

2. Juni 2025 - Toronto, Ontario - Mogotes Metals Inc. (TSXV: MOG, FSE:OY4, OTCQB: MOGMF) - https://www.commodity-tv.com/play/mogotes-metals-ceo-insight-on-trench ... - ("Mogotes" oder das "Unternehmen") freut sich, eine nicht vermittelte Privatplatzierung durch die Ausgabe von bis zu 75.000.000 Einheiten (jeweils eine "Einheit") zu einem Preis von 0,20 CAD pro Einheit mit einem Bruttoerlös von insgesamt bis zu 15.000.000 CAD (das "Angebot") bekannt zu geben.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (jeweils eine "Stammaktie") und einem halben Optionsschein zum Erwerb einer Stammaktie (jeweils ein ganzer Optionsschein, ein "Optionsschein"). Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie zu einem Preis von 0,40 CAD pro Stammaktie für einen Zeitraum von zwei (2) Jahren nach Abschluss des Angebots.

Der Bruttoerlös aus dem Verkauf der Einheiten wird für die Finanzierung der Explorationsprogramme des Unternehmens und die Erschließung des unternehmenseigenen Grundstücks Filo Sur sowie für allgemeine Betriebskapitalzwecke verwendet werden.

Das Unternehmen begrüßt die Beteiligung der sehr bekannten argentinischen Familie Braun, die über ein verbundenes Unternehmen 9.000.000 CAD des Angebots gezeichnet hat, wodurch die Familie nach Abschluss des Angebots ein bedeutender Aktionär wird. Im Zusammenhang mit der strategischen Investition wird Herr Carlos Braun dem Vorstand des Unternehmens beitreten.

Seit mehr als 130 Jahren ist die Familie Braun in Argentinien ein Synonym für Unternehmertum und Führungsstärke. Die Familie ist mit einer der Gründerfamilien von Bunge Global (NYSE: BG) verwandt, einem Eckpfeiler des globalen Agrobusiness. Diese strategische Investition wurde über ihr in Genf ansässiges Family Office organisiert, das ein diversifiziertes Portfolio globaler Investitionen in den Bereichen Landwirtschaft, natürliche Ressourcen, Infrastruktur und innovationsgetriebene Unternehmen verwaltet. Ihr tiefes Verständnis des südamerikanischen Geschäftsumfelds und ihre langjährigen regionalen Netzwerke machen sie zu einer wertvollen Ergänzung der Aktionärsbasis von Mogotes Metals. Sie betreiben auch eines der größten landwirtschaftlichen Unternehmen in Argentinien und sind seit langem in den produktivsten landwirtschaftlichen Regionen des Landes vertreten.