Constantin Film und TikTok verkünden Zusammenarbeit

München (ots) - TikTok hat sich von einer Entertainment-Plattform für kurze

Unterhaltungsclips zu einem wichtigen Player in der Filmbranche entwickelt.

Partnerschaften mit bedeutenden Festivals wie der Berlinale zeigen, wie die App

die Art und Weise verändert, wie Filme entdeckt, vermarktet und erlebt werden.

Pünktlich zum bevorstehenden Kino-Sommer starten jetzt Constantin Film und

TikTok eine weitreichende Kooperation.



Als erstes deutsches Produktionsunternehmen setzt Constantin Film das innovative

Feature "Spotlight" für die Vermarktung aktueller Kinofilme wie MÄDCHEN MÄDCHEN

(Kinostart: 3. Juli) und DAS KANU DES MANITU (Kinostart: 14. August) ein. TikTok

Spotlight (https://newsroom.tiktok.com/en-us/tiktok-spotlight) ist eine neue

Lösung für In-App Promotion, die das Engagement der Community auf TikTok fördert

und für maximale Reichweite sorgt. Das Tool unterstützt Entertainment-Marken,

ihre Filme und Serien von Fans entdecken zu lassen und sie aktiv in den

Community-Dialog einzubinden. Darüber hinaus sollen ausgewählte Top-Titel aus

der umfangreichen Library der Constantin Film in die Spotlight-Kampagne

integriert werden. Ziel ist es, sowohl neue Zielgruppen als auch langjährige

Filmfans mit einer einzigartigen Mischung aus Filmklassikern und aktuellen

Kinohighlights zu begeistern. Aktuell zählt der offizielle TikTok Kanal von

Constantin Film 607.000 Follower*innen und über 10 Millionen Likes.







geniales, wichtiges Marketing-Tool für uns", erklärt Martin Bachmann, Vorstand

der Constantin Film. "Wir können unsere organische Reichweite erhöhen, neue

Zielgruppen direkt erreichen und nachhaltig authentische Verbindungen zu unseren

Filmen herstellen. Damit holen wir unser Publikum genau dort ab, wo Social Buzz

entsteht und Trends gesetzt werden."



Auch Karsten Samland, Head of Publisher Management DACH bei TikTok betont die

Bedeutung der Partnerschaft: "Die Kooperation mit Constantin Film öffnet ein

neues Kapitel für den deutschen Film auf TikTok. 'Spotlight' ist der nächste

Schritt, um die Film-Community in Deutschland noch größer zu machen und

ermöglicht den Fans eine nie dagewesene Interaktion mit ihren Lieblingsfilmen

und -stars."



Über das TikTok-Feature "Spotlight" schafft Constantin Film eine zentrale

digitale Anlaufstelle für Inhalte rund um ihre Produktionen. Bereitgestellt

werden Making-ofs, Community-generierter Content, zusätzliche Informationen und

direkte Ticketing-Optionen. Die Zuschauerinnen und Zuschauer erhalten so einen

innovativen und unmittelbaren Zugang zu ihren Lieblingsfilmen und -stars.

Gleichzeitig sammelt Constantin Film wertvolle Insights für zukünftiges

Storytelling und Community Building.



Wenn Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an:



Constantin Film

Katja Wirz

Telefon: 089 44 44 600

E-Mail: mailto:katja.wirz@constantin.film



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/12946/6047265

OTS: Constantin Film





Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Highlight: Die Party geht jetzt los!! Highlight Communications +0,44 % Aktie 1 Aufrufe heute BörsenBot 29.04.25, 15:00

