Wie die Aufinity Group mit bezahl.de Zahlungsprozesse im Autohaus neu denkt

Wie lassen sich komplexe Abläufe in Autohäusern effizienter gestalten? bezahl.de, entwickelt von der Aufinity Group, setzt genau hier an und hat sich bereits bei über 1.500 Autohäusern etabliert. „Wir bringen Transparenz und Tempo in einen bisher träge funktionierenden Prozess!“, meint FinTech-Gründer & CEO Lasse Diener und ist sich sicher, dass damit ein neuer Branchenstandard gesetzt wird.

Herr Diener, viele reden über Digitalisierung – Sie setzen sie um und haben damit nachweislich Erfolg: bezahl.de beschäftigt über 170 Mitarbeitende, ist international aktiv und bei mehr als 1.500 Autohäusern im Einsatz. Erinnern Sie sich an den Moment, in dem Ihnen klar wurde: Genau hier steckt der größte Hebel im Zahlungsprozess?

Die Idee zu bezahl.de entstand unmittelbar aus der Praxis. Ich durfte zur Gründungszeit einen Tag lang hinter die Kulissen der Buchhaltung eines Autohauses schauen und beobachten, wie der Arbeitsalltag dort aussieht. Was mir dabei sofort auffiel: Die Buchhalterin wurde ständig unterbrochen, weil Verkäufer wissen wollten, ob der Kunde bereits gezahlt hatte, damit das Fahrzeug ausgeliefert werden konnte. Jedes Mal musste sie manuell im System nachsehen und telefonisch Rückmeldung geben. Im Werkstattbereich wurden Rechnungen oft nicht rechtzeitig geschrieben, was dazu führte, dass offenen Posten mühsam hinterher gerannt werden musste. Oft beinhaltete dies das händische Frankieren von Mahnungen. Prozesse, die nicht nur zeitaufwendig, sondern auch völlig ineffizient waren.

Fast zeitgleich erzählte mir mein Vater von einem sehr ähnlichen Erlebnis. Er hatte für meine Mutter ein neues Fahrzeug gekauft und den Betrag an das Autohaus überwiesen. Eine hohe Summe, zu der er tagelang aber nichts hörte. Ohne Bestätigung und ohne Statusinfo musste er sich letztlich bis in die Buchhaltung des Autohauses durchtelefonieren, um Sicherheit zu bekommen.

Diese beiden persönlichen Erlebnisse haben mir sehr klar vor Augen geführt, dass der Zahlungsprozess im Autohaus nicht nur intern mit hohem Abstimmungsaufwand verbunden ist, sondern auch gegenüber dem Endkunden intransparent und wenig serviceorientiert wirkt. Genau das wollten wir mit bezahl.de ändern, durch digitale Prozesse, automatisierte Kommunikation und echte Transparenz für alle Beteiligten.

Wie wirkt sich der beschleunigte Zahlungseingang konkret auf die Liquiditätsplanung aus? Und ist das heute mehr als ein reiner Effizienzgewinn – sagen wir: ein strategischer Vorteil im Tagesgeschäft?

Durch den früheren Zahlungseingang können Autohäuser faktisch früher mit dem Geld arbeiten und beispielsweise Kreditlinien für Einkaufsfinanzierungen früher auslösen. Somit können wertvolle Zinskosten gespart werden, die bereits bei geringen Summen einen signifikanten Unterschied machen.

Gerade in Zeiten, wo Margen im Fahrzeugverkauf immer geringer werden, kann dadurch wichtige Liquidität gesteigert werden. Somit bieten wir mit bezahl.de nicht nur Effizienzgewinne durch standardisierte Zahlungsprozesse, sondern vor allem auch Liquiditätsvorteile, die den Invest in bezahl.de bereits nach kurzer Zeit refinanzieren.

Dazu kommt, dass Rechnungen im Service mit bezahl.de deutlich schneller beglichen werden. Das zahlt zwar nicht maßgeblich auf die Liquidität ein, entlastet aber das Backoffice, da offene Posten schneller beglichen werden, ohne dabei Aufwand mit Mahnwesen zu verursachen.

Wie offen ist Ihre Plattform für künftige Partner – etwa Banken, Leasinganbieter oder Versicherungen?

Generell sind wir immer offen neue Bankingpartner in unsere Plattform zu integrieren sowie uns in andere Systeme zu integrieren.

Derzeit entwickeln wir z.B. eine Integration in mehrere führende Schadensabwicklungssysteme im Automobilhandel, die es zukünftig ermöglichen soll auch Zahlungsprozesse von Versicherungsfällen mit der Beteiligung von Anwaltskanzleien, Versicherungen und möglichen Selbstbehalten vom Endkunden zu standardisieren. Das ist z.B. ein Punkt, von den wir immer wieder aus der Branche hören, dass hier noch ein riesen Painpoint im Tagesgeschäft liegt.

Ihr Fokus liegt klar auf der Automobilbranche. Wäre ein Transfer Ihrer Lösung in ähnlich strukturierte Branchen – etwa Maschinenbau oder Healthcare – denkbar?

Unsere Lösung ist eine holistische Plattform, die ohne Probleme auf andere Verticals (z.B. Möbelkauf, Arztrechnungen etc.) übertragbar ist.

Wir haben uns zum Einen aufgrund der Prozess-Komplexität im Automobilhandel letztlich dazu entschieden, uns auf das Vertical Automotive zu konzentrieren. Und zum Anderen bietet diese Branche gleichzeitig ein unglaubliches Marktpotenzial, welches wir nun nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa spüren.

In der Automobilbranche haben wir uns bereits etabliert. Wir haben die Systemintegrationen, können skalieren und der Industriestandard werden. Da hier noch so viel Wachstumspotential liegt, fokussieren wir uns hier. Das heißt aber nicht, dass wir nicht immer offen für Gespräche sind, wenn andere Verticals auf uns zukommen!

Wie bringen Sie die hohen Erwartungen Ihrer Investoren mit der vergleichsweise innovationsskeptischen Haltung vieler Händler unter einen Hut?

Natürlich war es zu Beginn nicht einfach eine traditionelle Branche, wie den Automobilhandel, aufzubrechen und von einem Zeitenwechsel im Bereich Payment Management zu überzeugen. Dennoch haben wir es durch unseren Ansatz, die Lösung mit der Branche zu entwickeln, und vor allem unser Produkt geschafft, das Thema Zahlungsmanagement im Autohaus neu zu definieren und sind bereits Branchenstandard in Deutschland geworden. Herausforderungen, wie z.B. einer sehr fragmentierte Systemlandschaft im Autohaus in Deutschland, haben wir uns gestellt und sie durch sehr viel Arbeit gemeistert, sodass wir heute u.a. systemunabhängig genutzt werden können.

Genau dieser Wille und die Extrameile in dieser Branche zu gehen, hat unsere Investoren vor allem zu Beginn überzeugt, worauf wir heute sehr stolz sind. Durch unsere erreichten Meilensteine über die letzten sieben Jahre, locken wir so natürlich auch das Interesse von neuen Investoren, was wir spürbar merken.

Mit BlackFin kam am 21.Mai, 2025 ein stark strategisch denkender Investor an Bord. Was bedeutet das für Ihre Wachstumsstrategie – etwa bei der Marktauswahl, beim Thema Exit oder in der operativen Skalierung?

Die Besonderheit an dem Investment von Blackfin ist, dass wir eigentlich gar nicht aktiv auf der Suche nach neuem Kapital waren, da wir es nicht brauchten. Dennoch sind wir offen in die Gespräche mit Blackfin gegangen und haben gemeinsam verschiedene Szenarien durchgespielt, wie wir weiteres Wachstumskapital strategisch einsetzen können. Durch das neue Kapital können wir nun unser Produkt in unseren Kernmärkten noch schneller skalieren und gleichzeitig unsere Expansion mit weiterhin hohem Tempo fortführen und die Eröffnung von neuen Märkten früher umsetzen, als ursprünglich geplant.

Gleichzeitig ermöglicht es uns noch mehr Flexibilität neue Themen für und mit der Branche zu entwickeln und in weitere Produktbestandteile zu investieren.

OEMs sind ein zentrales Element Ihrer Wachstumsstrategie. Entwickelt sich bezahl.de langfristig zur technischen Infrastruktur im Hintergrund – als Embedded-Finance-Lösung, die tief integriert ist, aber kaum noch sichtbar?

Durch neue KFZ-Vertriebskonzepte von OEMs sind diese in den vergangenen Jahren natürlich deutlich relevanter geworden, auch wenn derzeit unser Fokus weiter auf dem stationären Automobilhandel liegt, gerade auch wegen des After-Sales, der immer in dieser Form Bestand haben wird. Ob Direktvertriebsmodelle von OEMs nachhaltig Realität werden, wird sich auch erst noch zeigen.

Dennoch ist unser Ziel, und auch was wir bereits erfolgreich umgesetzt haben, bezahl.de ebenfalls im Zahlungsprozess vom Direktvertrieb zu integrieren und dabei als vollumfängliche Zahlungsplattform zu agieren, während alles im Look & Feel des OEMs ist. Gleichzeitig bieten wir somit nicht nur signifikante Vorteile in der Customer Journey, sondern setzen u.a. auch neue Standards für die Verbuchung von Zahlungseingängen in der Buchhaltung von OEMs.

Man kann letztlich zusammenfassen, dass wir mit bezahl.de den gesamten Automotive Markt bedienen, sowohl den stationären Handel als auch neue Vertriebskonzepte von OEMs.

Wenn Sie fünf Jahre in die Zukunft blicken: Woran würden Sie erkennen, dass bezahl.de nicht nur Prozesse vereinfacht, sondern den Standard für Zahlungsmanagement im europäischen Mobilitätssektor wirklich neu definiert hat?

Dass bezahl.de nicht nur Prozesse vereinfacht, sondern den neuen Standard im europäischen Mobilitätssektor definiert, würde man in fünf Jahren zusammenfassend daran erkennen, dass OEMs, Banken und Händlerverbände in ganz Europa unsere Lösung als festen Bestandteil ihrer digitalen Infrastruktur betrachten.

Unser bisheriger Erfolg in Deutschland war die Blaupause für bezahl.de, sodass wir nun mit unserem Wissen und der Erfahrung, die wir über die Jahre aufgebaut haben, die europaweite Expansion skalieren können. Unabhängig von der Währung möchten wir dabei unterstützen, das Thema Payment so einfach und gleichzeitig so sicher und transparent wie möglich zu gestalten.