KONJUNKTUR vom 02.06.2025 - 17.00 Uhr

TEMPE - Die Stimmung in der US-Industrie hat sich im Mai unerwartet erneut verschlechtert. Der Einkaufsmanagerindex ISM fiel um 0,2 Punkte auf 48,5 Punkte, wie das Institute for Supply Management (ISM) am Freitag in Tempe mitteilte. Es ist der vierte Rückgang des Stimmungsindikators in Folge und der tiefste Stand seit vergangenem November. Volkswirte hatten hingegen mit einem Anstieg auf 49,5 Punkte gerechnet.

DRESDEN - Die Stimmung in der ostdeutschen Wirtschaft hat sich im Mai deutlich verbessert. Der Geschäftsklimaindex des Ifo-Instituts für den Osten stieg um 2,6 Punkte auf 89,2 Zähler, wie die Dresdner Niederlassung des Instituts mitteilte. "Der deutliche Anstieg der Geschäftserwartungen ostdeutscher Unternehmen ist in seinem Ausmaß überraschend", sagte der stellvertretende Leiter der Ifo-Niederlassung Dresden, Joachim Ragnitz. Zwar hätten sich die Erwartungen auch deutschlandweit verbessert, "aber lange nicht so stark wie in den ostdeutschen Ländern".

Handel: Verbraucherstimmung hellt sich auf



BERLIN - Die Verbraucherinnen und Verbraucher sind laut einer neuen Umfrage zuversichtlicher als noch im Mai. Ihre Zurückhaltung beim Einkaufen schwindet trotzdem nur langsam. Dies geht aus dem neuen Konsumbarometer des Handelsverbandes Deutschland (HDE) hervor.

Schweizer Wirtschaft wächst rasant - zumindest vorerst

BERN - Die Schweizer Wirtschaft hat einen fulminanten Start ins Jahr 2025 hingelegt, doch sie dürfte dieses hohe Tempo im Jahresverlauf kaum halten können. US-Präsident Donald Trump ist für beides verantwortlich.

Großbritannien: Industriestimmung verbessert sich unerwartet

LONDON - In der britischen Industrie hat sich die Stimmung unerwartet verbessert. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex (PMI) stieg im Mai um 1,0 Punkte auf 46,4 Zähler, wie das Marktforschungsunternehmen S&P Global am Montag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. In einer ersten Schätzung war noch ein Rückgang auf 45,1 Punkte ermittelt worden. Analysten hatten im Schnitt eine Bestätigung der ersten Erhebung erwartet.

ROUNDUP/ Eurozone: Industriestimmung hellt sich auf



LONDON - Die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone hat sich im Mai den dritten Monat in Folge aufgehellt. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global (PMI) stieg im Vergleich zum Vormonat um 0,4 Punkte auf 49,4 Punkte, wie S&P am Montag in London in einer zweiten Schätzung mitteilte. Es ist der höchste Stand seit August 2022. Die erste Schätzung wurde damit bestätigt.

ROUNDUP: Zollabkommen in Gefahr? - Trump und China im Schlagabtausch

PEKING - Im Handelskonflikt zwischen China und den USA haben sich die beiden Seiten erneut mit Vorwürfen überzogen. Nachdem US-Präsident Donald Trump den Chinesen vorgeworfen hatte, sich nicht an die vor knapp drei Wochen in Genf geschlossenen Vereinbarungen zu halten, hat Peking nun seinerseits mit scharfer Kritik an den USA nachgelegt.

