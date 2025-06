Minus 24 Prozent: Dieser MDAX-Marktführer stürzt am Montag ab

Die Jahresziele für 2025 angepasst, die Dividende drastisch gekürzt: Diese Mitteilung von Gerresheimer am Montagmittag erwischte Anleger auf dem falschen Fuß. Die Aktie des Spezialverpackungsherstellers erlebte an der Börse für einen Kurssturz - die Papiere gingen mit einem Minus von 24 Prozent aus dem Handel: Klarer Tagesverlierer im MDAX.

Für das Gesamtjahr peilt Gerresheimer nun nur noch ein Umsatzplus von 1 bis 2 Prozent an, statt der bisher geplanten 3 bis 5 Prozent. Auch die Ebitda-Marge soll mit 20 Prozent unter dem ursprünglichen Zielwert von 22 Prozent liegen. Der bereinigte Gewinn je Aktie dürfte sogar im zweistelligen Prozentbereich sinken.

Die größte Enttäuschung für Aktionäre: Die Dividende für das vergangene Geschäftsjahr wird auf das gesetzliche Minimum von 4 Cent je Aktie gekürzt – ein radikaler Schnitt nach 1,25 Euro im Vorjahr.

Die Aktie, die nun so tief steht wie seit Jahren nicht mehr, könnte möglicherweise jetzt Finanzinvestoren auf den Plan rufen. Bereits im Frühjahr war bekannt geworden, dass Gerresheimer Gespräche mit Interessenten führt. Namen wie Warburg Pincus und KPS Capital Partners machten zuletzt die Runde. Ein offizielles Update zur mittelfristigen Strategie und den Halbjahreszahlen will das Unternehmen am 10. Juli vorlegen.

