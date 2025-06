Deutsche Anleihen Leichte Kursverluste Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Montag nach den Gewinnen in der vergangenen Woche nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future sank am Nachmittag um 0,07 Prozent auf 130,93 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen stieg …