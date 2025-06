MDAX im Aufwind: HENSOLDT glänzt, während Gerresheimer abstürzt!

Entwicklung der Indizes

Am heutigen Handelstag zeigen die wichtigsten Aktienindizes eine gemischte Entwicklung. Der deutsche Leitindex DAX verzeichnet einen Rückgang von 0,41% und steht aktuell bei 23.948,92 Punkten. Ähnlich verhält sich der Dow Jones, der ebenfalls um 0,41% nachgibt und bei 42.062,07 Punkten notiert. Der S&P 500 zeigt sich mit einem leichten Minus von 0,12% und steht bei 5.903,68 Punkten. In Deutschland zeigt sich der MDAX als Lichtblick, der mit einem Plus von 0,34% auf 30.802,06 Punkte zulegt. Der SDAX hingegen verzeichnet einen leichten Rückgang von 0,16% und steht bei 16.661,23 Punkten. Der TecDAX muss mit einem Minus von 0,93% den größten Verlust unter den deutschen Indizes hinnehmen und notiert bei 3.824,68 Punkten. Insgesamt zeigt sich ein durchwachsenes Bild an den Börsen, wobei der MDAX als einziger Index im Plus liegt, während die anderen Indizes Verluste verzeichnen.Die DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von Zalando mit einem Anstieg von 2.35%.Fresenius folgt mit 2.06%, während Siemens Energy mit 1.71% ebenfalls im Plus liegt.Im Gegensatz dazu verzeichnen die DAX-Flopwerte deutliche Verluste. Daimler Truck Holding fällt um 2.83%, Sartorius Vz. um 3.27% und Rheinmetall hat mit einem Rückgang von 3.32% die schlechteste Performance.Im MDAX stechen HENSOLDT mit einem beeindruckenden Plus von 6.96% und FUCHS Pref mit 4.77% hervor. RENK Group rundet die Topwerte mit einem Anstieg von 4.67% ab.Die MDAX-Flopwerte zeigen gravierende Rückgänge, insbesondere Gerresheimer, der um 22.72% einbricht. Carl Zeiss Meditec und freenet folgen mit Verlusten von 3.34% und 3.78%.Im SDAX hebt sich die Alzchem Group mit einem Anstieg von 4.00% hervor, gefolgt von CANCOM SE mit 3.02% und LPKF Laser & Electronics, das um 2.96% zulegt.Die Flopwerte im SDAX sind ebenfalls negativ, mit SILTRONIC AG, die um 3.31% fällt, INDUS Holding mit -3.64% und Springer Nature, das um 3.76% zurückgeht.Im TecDAX zeigt HENSOLDT erneut eine starke Leistung mit 6.96%, während CANCOM SE und ATOSS Software mit 3.02% und 2.93% ebenfalls positive Werte erzielen.Die TecDAX-Flopwerte umfassen SILTRONIC AG mit -3.31%, Carl Zeiss Meditec mit -3.34% und freenet mit -3.78%.Im Dow Jones sind NVIDIA mit 1.01%, Boeing mit 0.67% und Nike (B) mit 0.50% die besten Performer.Die Flopwerte im Dow Jones zeigen Procter & Gamble mit einem Rückgang von -1.62%, 3M mit -2.12% und Caterpillar mit -2.40%.Die Topwerte im S&P 500 werden von Steel Dynamics mit 9.79% angeführt, gefolgt von Nucor mit 9.50% und Newmont Corporation mit 5.56%.Die Flopwerte im S&P 500 sind Adobe mit -4.18%, Omnicom Group mit -4.33% und Interpublic Group of Companies mit -4.53%.