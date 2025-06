1 wachstumsstarker Small Cap, der auch Warren Buffett gefallen könnte

Warren Buffett ist aufgrund der enormen Größe seiner Holding Berkshire Hathaway heute dazu gezwungen, in sehr große Konzerne wie Apple , Amazon oder BYD zu investieren.

Die Börse ist so gesehen zwar sehr leicht zugänglich, aber kontinuierlich hohe Renditen sind nur jenen Anlegern vorbehalten, die viel Zeit und Arbeit investieren.

Die Suche nach möglichen Value-Chancen lässt sich heute mit Aktienscreenern vereinfachen, die den Markt nach Warren Buffetts Kriterien durchsuchen.

Ein möglicher Kaufkandidat könnte danach aktuell die wahrscheinlich noch sehr unbekannte NewPrinces SpA (vormals Newlat Foods) sein.

Was NewPrinces interessant macht

Zunächst besitzt das Unternehmen aufgrund der Produktion und des Vertriebs von Lebensmitteln und Getränken ein defensives Geschäftsmodell.

Mit 31 Fabriken in sechs Märkten (Italien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Polen und Mauritius) ist es in Kategorien wie Pasta, Fisch und Tomaten, Soft Drinks und Säfte, Backwaren, Milch und Milchprodukte, Hülsenfrüchte, Lebensmittelkonserven, aber auch mit Spezialprodukten wie eiweißarmer Pasta Marktführer. Darüber hinaus exportiert NewPrinces seine Waren weltweit in mehr als 60 Länder.

Der Aufsichtsratsvorsitzende Angelo Mastrolia hält über die Muttergesellschaft Newlat Group etwa 58,25 Prozent der Anteile, wodurch NewPrinces ein Familienunternehmen mit vielen Vorteilen für seine Aktionäre ist. Sie investieren meist mit Weitsicht, achten auf eine solide finanzielle Entwicklung und halten die Ausgaben unter Kontrolle.

NewPrinces besitzt außerdem viele bekannte Marken wie 3Glocken, Mazola oder Birkel, die Kunden schätzen und deshalb regelmäßig kaufen.

Das Unternehmen hat in den letzten Jahren zahlreiche Firmen wie die britische Princes Limited oder eine Diageo-Produktionsstätte (Santa Vittoria d’Alba) übernommen.

Geschäftsentwicklung & Bewertung

Der Umsatz und der Gewinn sind zwischen 2018 und 2024 von 306 Millionen auf 1.641 Millionen Euro beziehungsweise von 5,95 Millionen auf 157,9 Millionen Euro gestiegen. Dabei erzielte NewPrinces im Durchschnitt eine Eigenkapitalrendite von 13,9 Prozent, auch wenn die Gewinnmarge im Mittel nur 3,7 Prozent und die Eigenkapitalquote lediglich 16,8 Prozent (2024) erreichten.

Mit einem realistischen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 15,5 ist die Aktie zudem moderat bewertet (02.06.2025).

Fazit

NewPrinces Group ist mit einer Marktkapitalisierung von 809 Millionen Euro (02.06.2025) ein kleines, wachstumsstarkes Unternehmen mit Produkten und Marken, die tagtäglich und auch zukünftig weiter gefragt sein sollten. Auch wenn die Aktie viele Buffett-Kriterien erfüllt, gibt es an der Börse dennoch nie eine Garantie, sodass eine genügende Streuung wichtig ist.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE-Redaktion