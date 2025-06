Handelsspannungen belasten nur wenig

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Börsen haben nach dem starken Mai am Montag einen mäßigen Start in den Juni hingelegt. Erneute Spannungen in den zuletzt zumindest oberflächlich etwas beruhigten Handelskonflikten zwischen den USA auf der einen und China sowie der EU auf der anderen Seite drückten auf die Stimmung. Allerdings konnten die wichtigsten Indizes ihre zeitweise deutlicheren Verluste eingrenzen oder sogar wettmachen - im Einklang mit einer ähnlichen Entwicklung an den US-Handelsplätzen.

Zum Handelsende verbuchte der Leitindex EuroStoxx 50 mit 5.355,56 Punkten noch ein Minus von 0,21 Prozent. Der Schweizer SMI sank letztlich um 0,24 Prozent auf 12.198,18 Punkte. Der britische FTSE 100 schüttelte seine Verluste ab und verabschiedete sich 0,02 Prozent fester mit 8.774,26 Punkten.

Trump warf China vor, gegen das im Mai geschlossene Handelsabkommen zu verstoßen. China beschuldigte die USA wiederum, die Vereinbarung zu verletzen, und drohte damit, Maßnahmen zur Verteidigung seiner Interessen zu ergreifen. Peking und Washington hatten sich Mitte Mai darauf geeinigt, die gegenseitig erhobenen, prozentual dreistelligen Zollsätze für 90 Tage auszusetzen. Außerdem will der US-Präsident schon an diesem Mittwoch die Zölle für Stahlimporte in die Vereinigten Staaten auf 50 Prozent des Warenwerts verdoppeln./gl/mis