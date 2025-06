Gerresheimer sackt nach Prognosesenkung auf Tief seit 2022

dlg schrieb 28.05.25, 17:00

Sehr komisch bzw. schwierig nachvollziehbar diese Nachricht bzw Angebotsdetails. Wie will man denn mit einem Angebot von 70 Euro, was nur einem rudimentären Aufschlag auf den aktuellen bzw. 3-Monats-Kurs bedeutet, zum Erfolg kommen? Am 6. Februar, also am Tag vor den ersten Gerüchten, schloss der Kurs bei 72 Euro. Seitdem hat der Dax über 2.000 Punkte zugelegt. Wie soll denn hier ein 70er Angebot attraktiv für eine Andienung sein? Vom 2024er Höchstkurs von 110 Euro will ich gar nicht sprechen (das wäre ein typischer Kleinanleger-View) und natürlich hat sich auch die Novo + Pharma Story seitdem geändert.



Die PE Häuser lassen doch nicht ihre Teams monatelang so etwas vorbereiten und verursachen wahrscheinlich ordentliche Due Diligence Kosten, um dann mit einer Art Abwehrangebot um die Ecke zu kommen.