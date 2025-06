Gold, Rohstoffe explodieren - Putin vor Vergeltungsschlag gegen Ukraine?

Gold explodiert, Silber explodiert, Öl steigt stark, fast alle Rohstoffe mit starken Anstiegen nach dem massive Drohnen-Angriff auf die russische Luftwaffe - nun ist wahrscheinlich, dass Putin einen massiven Vergeltungsschlag gegen die Ukraine anordnen wird. Ist das der Grund, warum Gold und die Rohstoffe stark steigen? Der Druck auf Putin in Russland für Vergeltungsmaßnahmen ist jedenfalls hoch, denn der Schlag der Ukraine war heftig (und erfolgte wohl nicht zufällig am 29.Jahrestag, als die Ukraine ihre Atomwaffen an Russland übergeben hat). Die US-Aktienmärkte heute volatil rauf und runter, aber in der Summe wenig verändert trotz der Anhebung der Zölle gegen Stahl und Aluminium von Trump und der sich deutlich verschlechternden Stimmung zwischen den USA und China. Die US-Wirtschaft gerät in schweres Fahrwasser, wie der schwache ISM Index Gewerbe zeigt mit stark steigenden Preisen..

