Ukraine zu Nato-Gipfel in Den Haag eingeladen

VILNIUS (dpa-AFX) - Die sich gegen Russland verteidigende Ukraine hat eine Einladung zum kommenden Nato-Gipfel in Den Haag erhalten. "Wir sind zum Nato-Gipfel eingeladen worden. Ich denke, das ist wichtig", sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj vor Journalisten. Die Einladung sei bei seinem Gespräch mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte in Vilnius erfolgt. Außenminister Andrij Sybiha sei mit der Vorbereitung des Treffens beauftragt worden. Ob Selenskyj selbst in die Niederlande reist, ließ er offen. Der Gipfel der Mitgliedsstaaten des Militärbündnisses Nato ist in knapp drei Wochen in Den Haag geplant.

Die Ukraine wehrt sich mit westlicher Unterstützung seit mehr als drei Jahren gegen eine russische Invasion. Die Verhinderung des von Kiew angestrebten und verfassungsrechtlich verankerten Nato-Beitritts ist für den Kreml einer der Hauptgründe für den Krieg./ast/DP/mis