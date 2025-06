First Phosphate schließt letzte Tranche der überzeichneten Privatplatzierung ab

DIESE PRESSEMELDUNG IST ZUR VERBREITUNG IN KANADA UND NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT

Saguenay, Quebec – 2. Juni 2025 / IRW-Press / First Phosphate Corp. („First Phosphate“ oder das „Unternehmen“) (CSE: PHOS) (OTCQB: FRSPF) (FWB: KD0) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die zweite und letzte Tranche seiner Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung (das „Angebot“) abgeschlossen hat, über die bereits in den Pressemeldungen des Unternehmens vom 9. Mai 2025 und 28. Mai 2025 berichtet wurde.

Im Rahmen beider Tranchen des Angebots hat das Unternehmen insgesamt 3.517.519 $ durch die Ausgabe von 7.275.309 Flow-Through-Aktien zu einem Preis von je 0,35 $ (Bruttoerlös von 2.773.858 $) sowie 2.124.747 Hard-Dollar-Einheiten, bestehend aus 2.124.747 Stammaktien und 1.062.373 Warrants (Bruttoerlös von 743.661 $), zu einem Preis von je 0,35 $ eingenommen.

Zusammen mit diesem Angebot hat das Unternehmen seit Juni 2022 im Rahmen von 7 Privatplatzierungen ohne Brokerbeteiligung unter der Leitung des Managements insgesamt rund 23,8 Millionen $ aufgebracht.

Im Rahmen der letzten Tranche des Angebots hat das Unternehmen insgesamt 1.126.365 $ durch die Ausgabe von 2.883.429 Flow-Through-Aktien (Bruttoerlös von 1.009.200 $) sowie 334.757 Hard-Dollar-Einheiten, bestehend aus 334.757 Stammaktien und 167.378 Warrants (Bruttoerlös von 117.165 $), eingenommen.

Insgesamt hat das Unternehmen in Verbindung mit diesem Angebot Vermittlungshonorare (Finder‘s Fees) in Höhe von 800 $ in bar bezahlt und 471.152 Vergütungsaktien sowie Aktien für Beratungsdienste zum Preis von 0,35 $ pro Stammaktie ausgegeben. Des Weiteren wurden 444.867 Vergütungs-Warrants emittiert, die bis zum 31. Dezember 2025 ausgeübt und jeweils gegen eine Stammaktie des Unternehmens zum Preis von 0,50 $ eingetauscht werden können, sofern es zu keiner Vorverlegung des Fälligkeitsdatums kommt. Alle Wertpapiere, die in Verbindung mit dem Angebot ausgegeben werden, sind nach den geltenden Wertpapiergesetzen an eine gesetzliche Haltedauer von vier Monaten und einem Tag gebunden. Das Unternehmen hat die Absicht, den Erlös aus dem Angebot wie in der Pressemeldung des Unternehmens vom 9. Mai 2025 verlautbart zu verwenden. Begriffe, die in dieser Pressemeldung in Großbuchstaben geschrieben sind und hier nicht näher definiert werden, haben die Bedeutung, die ihnen in der Pressemeldung des Unternehmens vom 9. Mai 2025 gegeben wurde.