Bellingham-Bruder Jobe will zum BVB

butch. schrieb 24.05.25, 23:29

Schön die Hummelsdoku grad im ZDF.



Hab ihn immer gemocht den Mats. Bei Bayern, bei Dortmund, wieder bei Bayern, wieder in Dortmund.

Der einzige Spieler in Dtl. der je an den Größten der Großen, den Kaiser erinnert hat. Immer den Kopf oben, stolz, schön und ….. mit den Aussenrist.

Danke Mats👍🏼👏