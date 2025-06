Neuer Branchenbericht legt nahe, dass Europa die Führung im globalen Softwaremarkt übernehmen könnte

Boardwave und McKinsey & Company veröffentlichen Analyse, die fünf prioritäre Handlungsfelder benennt, um Wachstumschancen zu erschließen und globale Softwareunternehmen in Europa zu fördern und zu halten.

Der gemeinsame Bericht von Boardwave, dem europäischen Software Leadership Network, und McKinsey & Company wird heute veröffentlicht. Unter dem Titel Europe's Moonshot Moment: Scaling the European Tech Sector, fordert der Bericht, der auf mehr als 100 Interviews und Analysen einiger der wichtigsten europäischen Technologieführer basiert, eine koordinierte Vorgehensweise, um die Stärken des Kontinents in Bezug auf Talent, Innovation und Kapital in langfristige, globale Ergebnisse umzuwandeln.

Die neue Studie argumentiert, dass sich die Bedingungen derzeit so entwickeln, dass ein Durchbruch für das Technologie-Ökosystem der Region möglich wird.

Skalierung bleibt eine Herausforderung, aber die Gelegenheit ist da

Der Bericht kommt zu dem Schluss, dass Europa zwar als Technologiezentrum gereift ist und mehr als 280 Softwareunternehmen mehr als 100 Millionen Euro an jährlich wiederkehrenden Umsätzen erwirtschaften, dass aber immer noch zu viele an der 30-Millionen-Euro-Marke scheitern. Dieser Engpass verhindert, dass vielversprechende Unternehmen zu globalen Playern werden – obwohl die Voraussetzungen eigentlich gegeben sind.

Europa verfügt über Talente von Weltrang, steigende Frühphaseninvestitionen und wachsende institutionelle Unterstützung. Jetzt ist gemeinsames Handeln gefragt – von Gründerinnen und Gründern, Investoren, Unternehmen und Politik –, um den vorhandenen Schwung in echtes Wachstum zu verwandeln.

Vom fragmentierten Erfolg zum kontinentalen Maßstab

In dem Bericht werden fünf vorrangige Maßnahmen zur Erschließung des Wachstums genannt:

1. Ausweitung der „Scale-up"-Finanzierung in der Spätphase, um Unternehmen den Sprung von 30 Mio. € auf 100 Mio. € wiederkehrenden Umsätzen zu erleichtern

2. Ökosysteme für Seriengründer stärken – Exits in neue Gründungen umwandeln

3. Grenzübergreifende Mobilität von Go-to-Market-Talenten fördern, um Vertrieb und Marketing zu skalieren