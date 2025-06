United Risk startet Applied Logistics Underwriters, um die Expansion in den USA und strategischen globalen Märkten fortzusetzen

New York (ots/PRNewswire) - Die neue Ressource unter der Leitung des erfahrenen

Branchenexperten Alex Rosas wird Maklern zusätzliche Schlagkraft für Logistik-

und Schifffahrtskunden verschaffen.



Rick Christofer, President und Chief Commercial Officer von United Risk, hat die

Gründung eines neuen Geschäftsbereichs namens Applied Logistics Underwriters ( h

ttps://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4439728-1&h=1050355660&u=https%3A%2F%2Fc212.n

et%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4439728-1%26h%3D4142186334%26u%3Dhttps%2

53A%252F%252Fwww.appliedlu.com%252F%26a%3DAppliedLU.com&a=AppliedLU.com )

bekannt gegeben, der mit modernisierten und technologiegestützten

Underwriting-Verfahren Versicherungsleistungen in den Bereichen kritische

Logistik, Transport und Seefahrt anbieten wird. Der Geschäftsbereich hat seine

Tätigkeit in den Büros in Miramar, Florida, aufgenommen.







Underwriters ("ALU"), wird die Abteilung zunächst US-Kunden bedienen und dann in

wichtige globale Märkte für Logistik und verwandte Produktgeschäfte expandieren,

um die erste Anlaufstelle für Spediteure/Seefracht, Inlandstransport,

lagerbezogene All-Risk-Versicherungen, gesetzliche Haftpflicht von

Frachtführern, gesetzliche Haftpflicht von Spediteuren (alle Transportmittel),

Fehler und Auslassungen von Spediteuren sowie der Haftpflicht von Lagerhäusern

und anderen aufstrebenden Schwerpunktbereichen zu werden: "Die Märkte in den USA

und weltweit bieten ALU aufgrund unserer technologischen Innovationen und

unserer erfahrenen Mitarbeiter in allen Bereichen der spezifischen

Abdeckungsgebiete ein großes Potenzial. Durch eine Kultur der optimierten

Dienstleistungen, der Unterstützung durch unsere Mitarbeiter, hervorragender

Produktkenntnisse und unseres uneingeschränkten Engagements für Partnerschaften

in unseren Nischen- und allgemeinen Versicherungsbereichen haben wir begonnen,

die Loyalität von Maklern und ihren Kunden zu gewinnen. Wir sind stolz auf das

technologische Know-how, das wir bei der Zeichnung von See- und

Binnenschifffahrtsversicherungen einsetzen werden, um unsere Beziehungen auf

eine neue, bessere Ebene zu heben. Durch die raffinierte Integration von

Analytik und Technologie werden wir diese historisch ineffizienten Sparten

transformieren."



Laut Herrn Christofer entstand ALU aus dem offensichtlichen Mangel an Exzellenz

in den Transaktionsmethoden der Branche in Verbindung mit der Anwendung

bewährter Ansätze für die Herausforderungen, die sich aus den Risiken in diesem

wichtigen Sektor ergeben: "Von der Vereinfachung der komplexen Berichtspflichten

in diesem Sektor bis hin zur Entwicklung von Lösungen in den vielen damit





