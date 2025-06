Terumo Neuro gibt die kommerzielle Verfügbarkeit des SOFIA Flow 88 Neurovaskulären Aspirationskatheters in EMEA bekannt

Die SOFIA --Katheterreihe von Terumo Neuro basiert auf 10 Jahren bewährter klinischer Leistung1-9 und Innovation - der neue SOFIA Flow 88 bietet zuverlässige Verfolgbarkeit, proximale Stabilität und gefäßfreundliche Flexibilität

PARIS, 3. Juni 2025 /PRNewswire/ -- Terumo Neuro, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich neurovaskulärer Innovationen und eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Terumo Corporation, gab heute die Markteinführung des SOFIA Flow 88 Neurovaskulären Aspirationskatheters bekannt. Damit erweitert das Unternehmen sein Portfolio für die Schlaganfallbehandlung um einen neuen Katheter mit großem Lumen, der auf Zuverlässigkeit, Flexibilität und Kontrolle durch den Arzt ausgelegt ist. Die Markteinführung baut auf der bewährten klinischen Leistungsfähigkeit und der globalen Tradition der SOFIA-Katheterreihe auf, die in den letzten zehn Jahren mehr als 500.000 Eingriffe in 170 Ländern unterstützt hat. Terumo Neuro präsentiert diese Woche auf der LINNC Paris im Le Carrousel du Louvre an Stand Nummer 8 sein komplettes Sortiment an Lösungen für die Schlaganfallversorgung.