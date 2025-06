SCHOCK bei Renk, Novo Nordisk Aktie „KAUFEN“, PanGenomic Health auf den Spuren von Hims & Hers

Schock bei Renk & Co.! Gestern Nachmittag machte die Nachricht die Runde, dass die EU den Rüstungskonzernen an die Milliardengewinne gehen will. Schließlich stehen die Unternehmen vor goldenen Zeiten. Die Aktien haben die Rekordjagd gestern erstmal beendet. Goldene Zeiten erlebt in den USA gerade der Bereich der alternativen Medizin und Nahrungsergänzungsmittel. Einen Teil der Milliardenumsätze will sich PanGenomic Health sichern. Der Newcomer geht mit einer auf KI basierten App rund um Empfehlungen, Marktplatz und Diagnostik an den Start. Der Rollout beginnt diesen Sommer. Wer die 800 % bei Hims & Hers verpasst hat, sollte sich den Newcomer ansehen. Ein Basisinvestment im Pharmasektor ist Novo Nordisk. Allerdings waren die Erwartungen an den Verkaufsschlager Ozempic wohl einfach zu hoch. Nach dem Absturz der Aktie sieht es jetzt wieder besser aus.Lesen sie den Artikel hier weiter