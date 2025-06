OLDENBURG (dpa-AFX) - "Nordwest-Zeitung" zu Wahl in Polen:

Die polnische Demokratie ist konservativ geprägt. Der unterlegene Trzaskowski gilt selbst im eigenen Lager als sehr links. Das führte offenkundig zu Schwierigkeiten bei der Mobilisierung. Für polnische Verhältnisse ist seine politische Haltung tatsächlich regelrecht "woke". Nawrocki hingegen stand offensiv für Familienwerte und christliche Tradition. Das kam im ländlichen Raum an - ebenso wie sein betont männlicher Habitus. Polen ist zudem ein Land, in dem der Nationalstaat wichtigster Integrationsfaktor ist. Wer mit Brüssel liebäugelt, wird abgestraft. Weil die Nation in Polen so wichtig ist, lässt sich auch mit antideutscher Rhetorik beim Wähler Kasse machen. Der Sieg Nawrockis ist deswegen weder für Berlin noch für die deutsche Minderheit in Polen eine gute Nachricht.