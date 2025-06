Minister Klingbeil stellt Zoll-Jahresbilanz in Hamburg vor Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) stellt laut Ankündigung am Dienstag (10.15 Uhr) die bundesweite Bilanz des Zolls 2024 vor. An dem Termin im Hamburger Hafen soll auch der Präsident der Generalzolldirektion, Armin Rolfink, teilnehmen. …