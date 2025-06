Wehrdienst ohne Pflichtelemente auf Dauer nicht möglich

BERLIN (dpa-AFX) - Langfristig wird Deutschland aus Sicht des Kommandeurs der Heimatschutzdivision Pflichtelemente in den Wehrdienst einführen müssen. "Für den Schutz verteidigungskritischer Infrastruktur brauche ich einfach mehr Soldatinnen und Soldaten, als ich zurzeit bekommen kann", sagte Generalmajor Andreas Henne dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

"Die Planung ist, dass wir so viele Freiwillige bekommen, dass man zunächst kein Pflichtelement braucht", erklärte Henne. "Aber je mehr Soldatinnen und Soldaten wir brauchen, desto wahrscheinlicher wird es, dass man an die Grenzen der Freiwilligkeit stößt." Was genau diese Pflichtelemente sein könnten, ließ Henne in dem Interview offen.