TSMC trotzt Zöllen dank KI-Nachfrage!

Auf der jährlichen Aktionärsversammlung in Hsinchu äußerte sich TSMC-CEO C.C. Wei klar zu den jüngsten politischen Spannungen und deren Auswirkungen auf das Geschäft des Unternehmens: "Die Zölle betreffen in erster Linie Importeure, nicht Exporteure wie uns. Zwar können sie durch steigende Preise indirekt auf die Nachfrage wirken, doch bislang sehen wir keinerlei Veränderung im Kundenverhalten."

Zugleich betonte Wei, dass man seit Beginn mit dem US-Handelsministerium im Austausch stehe. Die Einführung neuer Zölle unter Präsident Trump belaste insbesondere die Investitionen in den USA: "Eine 100-Milliarden-US-Dollar-Investition in fünf Jahren ist ein ambitioniertes Ziel – wir haben von Anfang an deutlich gemacht, dass das Zeit braucht."

KI-Dynamik übertrifft Angebot

TSMC profitiert in hohem Maße von der globalen KI-Welle. Der Chipgigant beliefert Branchengrößen wie Apple, Nvidia, Google, Microsoft und Meta – allesamt mit steigendem Bedarf an Hochleistungsprozessoren für maschinelles Lernen, Cloud-Computing und autonome Systeme. Wei zufolge übersteigt die Nachfrage nach KI-Chips weiterhin das Angebot deutlich. "Unsere Kunden geben uns klare Signale – ihre Bedarfe wachsen stetig, und wir haben alle Hände voll zu tun, um diese zu bedienen."

Das Unternehmen erwartet im zweiten Quartal 2025 einen Umsatzanstieg von 5–8 Prozent, gestützt durch die wachsende Nachfrage nach 3nm- und 5nm-Prozessoren sowie bevorstehende iPhone-Veröffentlichungen. Die Bruttomarge bleibt trotz Produktionsanläufen im US-Werk solide bei geschätzten 57–59 Prozent.

Analysten im Kaufmodus

Die robuste Performance blieb auch den Analystenhäusern nicht verborgen: Goldman Sachs nahm TSMC in seine APAC Conviction List auf und lobte die "herausragende finanzielle Gesundheit" des Unternehmens. Die Einschätzung basiert auf einem beeindruckenden Umsatzwachstum von rund 40 Prozent in den letzten zwölf Monaten und einem prognostizierten Anstieg von 26 Prozent für das Geschäftsjahr 2025.

Citi bekräftigte seine Kaufempfehlung auf der Taiwan Tech Conference, während Morgan Stanley das Kursziel auf 2.330 TWD anhob und auf langfristige Chancen in der CoWoS-Packaging-Technologie hinwies – einer Schlüsselkomponente für moderne KI-Hardware. Bernstein, Daiwa Securities und Stifel zogen ebenfalls mit positiven Bewertungen nach, wenngleich einzelne Häuser auf mittelfristige Unsicherheiten im Marktumfeld hinwiesen.

TSMC mit Aufwärtspotenzial

Die TSMC-Aktie notiert bei 194,84 US-Dollar und liegt damit 0,79 Prozent im Plus (Stand: 8:00 Uhr MESZ). Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 19,15 und einer Bruttogewinnmarge von über 57 Prozent sehen Marktbeobachter noch Luft nach oben. InvestingPro stuft die Aktie als "leicht unterbewertet" ein, während das durchschnittliche Kursziel der Analysten auf weiteres Aufwärtspotenzial hindeutet.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion