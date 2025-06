Hohe Hürden voraus

Zu Wochenbeginn haben sich einmal mehr Technologiewerte und vor allem US-Chiphersteller als Gewinner etabliert, darunter auch die Aktie von AMD. Zwar steckt diese auf Wochensicht noch am 200-Wochen-Durchschnitt (rote Linie) bei derzeit 113,45 US-Dollar fest, zeigt aber seit Februar dieses Jahres durchaus bullische Tendenzen. Obwohl zuvor ein längerfristiger Aufwärtstrend zu Bruch gegangen ist, könnte bei entsprechenden Kapitalzuflüssen eine Rückkehr in den vorherigen Aufwärtstrend gelingen.

Hierzu sollte zunächst einmal die Konsolidierungsphase der letzten drei Wochen erfolgreich durch einen Sprung mindestens über 122,00 US-Dollar aufgelöst werden, zeitgleich würden dadurch ein Kreuzwiderstand sowie der EMA 50 in diesem Bereich überwunden werden. Das daraus resultierende Kurspotenzial könnte die AMD-Aktie in den folgenden Wochen bis auf 146,38 und in einer überschießenden Welle sogar auf 158,28 US-Dollar katapultieren. Kurzfristige Rückschlagrisiken werden auf 105,44 US-Dollar beziffert, da sich dort noch eine sperrangelweit offen stehende Kurslücke befindet. Tiefer als 100,00 US-Dollar sollte es nach Möglichkeit nicht gehen, da die im Ansatz erkennbare SKS-Formation dann irreparablen Schaden nehmen würde.