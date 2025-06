DAX unter 24.000 Punkten

Vollends lässt sich für den deutschen Leitindex DAX trotz eines Niveaus von unter 23.900 Punkten noch kein vollwertiges Verkaufssignal konstatieren, noch immer hält ein vor zwei Wochen etablierter Aufwärtstrend Verkäufer in den Grenzen. Ein neuerlicher Sell-Trigger konnte nach aktueller Auswertung um 23.740 Punkten ermittelt werden, unterhalb dessen zeitnahe Rücksetzer zurück auf die Märzhochs bei 23.476 Punkten erwartet werden können. Solange jedoch der kurzfristige Aufwärtstrend intakt bleibt, bleiben noch gewisse Aufstiegschancen präsent. Ein Kursanstieg an die vor Wochen ausgerufene Kurszielmarke von 24.566 Punkten kann jedoch erst über dem aktuellen Rekordhoch von 24.3525 Punkten gelingen. Vielleicht warten Investoren aber erst noch den bevorstehenden EZB-Zinsentscheid am Donnerstag ab, ehe sie wichtige Handelsentscheidungen treffen. Dies könnte beim DAX sogar eine lustlose Seitwärtskonsolidierung auf Sicht der nächsten Tage auslösen.

Aktuelle Lage