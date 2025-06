Neue Silber-Rakete noch unter dem Radar

Der Goldpreis rennt von einem Hoch zum nächsten, während der kleine Bruder Silber noch extremes Aufholpotential besitzt.

Gold gilt weiter als sicherer Hafen gegen Inflation und Krisen. Silber dagegen kann gleich von mehreren Faktoren profitieren: Massives Angebotsdefizit, industrielle Nachfrage, geopolitische Relevanz und starke Nachfrage aus der Industrie.

Erst vor wenigen Tagen meldete Pan American Silver die Übernahme von MAG Silver zu einen Gegenwert von rund 2,1 Milliarden USD. Ein Paukenschlag im Silbersektor, der die Wichtigkeit von ökonomischen Silberprojekten aufzeigt.

Die Unterbewertung und das Aufholpotential des Silbers können wir sehr gut an der Gold/Silber-Ratio erkennen, die einfach gesagt darstellt, wieviel Unzen Silber man mit einer Unze Gold kaufen kann.

Diese Ratio erreichte vor kurzem bei 106:1 einen neuen Höchststand seit dem Jahr 2020!

Dazu sollte man noch wissen, diese Ratio bewegte sich seit den 1980er Jahren immer zwischen 40 und 80:1, der langjährige Durchschnitt dürfte bei ca. 60:1 liegen.

Im folgenden Chart sehen wir das ganz gut.

Quelle: macrotrends.net / eigene Anpassungen

Kehrt die Gold/Silber Ratio nur zu 80:1 zurück, entspricht das bei einem aktuellen Goldpreis von 3.250 USD/oz einem Silberpreis von 40,60 USD/oz oder einem Aufwärtspotential von 22,6% aus dem Stand! (aktueller Preis für die Unze Silber: 33,09 USD/oz).

Das Verhältnis von Silber zu Gold in der Erdkruste liegt übrigens bei nur ca. 15:1.

Die Gold-Silber-Ratio entsprach in dem Zeitraum, als Gold und Silber noch eine monetäre Bedeutung hatten (als Zahlungsmittel oder als Hinterlegungs-Standard von Papierwährungen), mit einem Wert von 15 eineinhalb Jahrtausende lang exakt der Relation der Vorkommen in der Erdkruste. Soll heißen: Silber kommt ca. 15-mal häufiger in der Natur vor als Gold.

Infolge der Demonetisierung von Silber stieg das Verhältnis im 20. Jahrhundert zeitweise in Übertreibungsphasen bis auf 100. Nur zu zwei Tiefpunkten sank das Verhältnis zwischen dem Gold- und Silberpreis noch einmal kurzzeitig bis auf 15.

Starke makroökonomische Trends bei Silber & Gold

Silber profitiert enorm vom globalen Shift zu KI-Technologie und erneuerbaren Energien, während Gold als sicherer Hafen in geopolitisch unsicheren Zeiten boomt – Magma Silver vereint beides.

Ole Hansen, Head of Commodity Strategy bei der Saxo Bank, glaubt, dass Silber in diesem Jahr die 40 USD-Marke testen könnte: „Es ist unwahrscheinlich, dass die industrielle Nutzung von Silber im Rahmen der Energiewende trotz einer Rezession einen größeren Rückschlag erleiden wird. Für 2025 wird ein weiteres Angebotsdefizit bei Silber prognostiziert, was das fünfte Jahr in Folge mit einem solchen Defizit wäre“, sagte er. „Die Rallye des Goldes weckt ein natürliches Interesse am Kauf seines kleinen Bruders.“

Quelle: Adobe Stock #491420663 yMediaStock – eigene Bearbeitung

Philip Newman, Managing Director bei Metals Focus, vermutet ebenfalls, dass Silber relativ rezessionssicher ist, und merkt an, dass sich die Unterbewertung von Silber nicht ewig so bleiben kann. Einige Anleger denken: „So kann es nicht ewig weitergehen. Dieses Verhältnis muss sinken. Selbst wenn das Verhältnis bei 80 oder 75 läge, würde Silber ziemlich nahe an die 40 USD-Marke herankommen, und das ist noch lange keine Übertreibung“, sagte er.

Einige Experten erwarten langfristig aufgrund der hohen Nachfrage aus der Industrie sogar einen Preis von mehr als 100 USD für die Unze Silber.

Die industrielle Nachfrage nach Silber ist stark und wächst: Silber wird u.a. für KI-gesteuerte Anlagen, Solartechnik, in Elektrofahrzeugen und für Medizintechnik benötigt, aber im Jahr 2024 gab es global ein rekordverdächtiges Angebotsdefizit, und das hat sich noch lange nicht beruhigt. Die industrielle Nachfrage nach Silber legte auch im Jahr 2024 zu und erreichte mit 680,5 Millionen Unzen (plus 4 % verglichen zu 2023) das vierte Rekordhoch in Folge.

SILBER IST DURCH KEIN ANDERES METALL ERSETZBAR

Quelle: Tradingview.com / eigene Anpassungen

Der Vergleich zwischen Gold und Silber seit 1952 zeigt klar, welch enormes Aufholpotential Silber noch hat. Eine alte Regel besagt, dass 80% des Kursanstiegs in einem Bullenmarkt in 20% der Zeit stattfinden (die sogenannte Fahnenstange) + der Silberpreis erreichte in der Vergangenheit immer vor dem Goldpreis seine Hochs. Davon sind wir ebenfalls noch weit entfernt.

Wenn Silber den Durchbruch schafft, und es gibt viele Leute – genau wie mich - die das für wahrscheinlich halten, dann sollten Sie bereits positioniert sein. Da helfen keine ETFs oder Blue Chip Aktien. Die erste Wahl sind dann ordentlich aufgestellte Silberaktien mit Top-Management, sauberer Aktienstruktur und aussichtsreichen Projekten. Eine sehr spekulative jedoch auch chancenreiche Möglichkeit im Frühstadium bietet die heutige Neuvorstellung.

Eine Aktie aus dem Silberbereich die soeben erst ein neues Projekt erworben hat, mit frischem Kapital und einem vor Tatendrang strotzenden Management-Team ausgestattet ist, möchten wir uns heute näher ansehen und eine erste Position eingehen.

Die Rede ist von MAGMA SILVER (TSX-V: MGMA / WKN: A411DV)

Das Unternehmen sitzt auf einem fast schon in Vergessenheit geratenen Silberprojekt in Peru, das vor Jahren bereits das Interesse von Newmont Mining und AngloGold Ashanti weckte. Nur aufgrund von niedrigen Gold- und Silberpreisen (Goldpreis damals unter 1.200 USD/oz) hat man das Projekt dann nicht weiter verfolgt.

MAGMA SILVER hat vor kurzem rund 1,5 Mio. CAD (kanadische Dollar) an frischem Kapital bei langfristigen Investoren eingesammelt, das Management entscheidend verstärkt und möchte nun die historischen Gehalte von mehr als 100 g/t Silber und 1,32 g/t Gold bestätigen.

MGMA wächst nun zu einem fokussierten Silber-Gold-Explorationsunternehmen heran, das sich auf das Niñobamba Projekt in der Region Ayacucho in Peru konzentriert.

Quelle: Magma Silver / eigene Bearbeitung

HIGHLIGHTS VON MAGMA SILVER (TSX-V: MGMA / WKN: A411DV)

Erfolgshungriges Management-Team mit starken Financiers und Geologen im Background

Silberprojekt in Peru, in das von Newmont und Anglogold bereits mehr als 14,5 Mio. CAD investiert wurden

Im Vergleich dazu die sehr niedrige Market Cap von nur ca. 8 Mio. CAD und extrem niedrige Aktienanzahl. Hohe Insiderquote von rund 30% = Vertrauensbeweis!

Erstklassiges Projekt mit hochgradiger Mineralisierung von mehr als 100 g/t Silber und 1,32 g/t Gold

Starke Ergebnisse wie 56m mit 1,03 g/t Gold + 98,9 g/t Silber + 72,3m mit 1,19 g/t Gold + 130m mit 87 g/t Silber

Silber mit starker Nachfrage aus der High-Tech Industrie und dem fünften Jahr mit einem Angebotsdefizit . Nachfrage stark steigend

Kapitalerhöhung aufgrund starker Nachfrage erhöht – Starke Beteiligung des Managements

Die Bohrungen sollen noch in diesem Jahr beginnen, und man plant die Daten von Newmont aus dem Jahr 2012 gemäß dem Bergbaustandard NI 43-101 zu aktualisieren und neu zu veröffentlichen.

Noch in diesem Jahr könnte der Silberpreis von derzeit rund 33 USD auf mehr als 40 USD/Unze ansteigen. Experten erwarten langfristig aufgrund der hohen Nachfrage aus der Industrie sogar einen Preis von mehr als 100 USD/Unze.

Es handelt sich hier nicht um irgendein neues Projekt. Hier wurden in der Vergangenheit von Newmont, Anglogold und Bear Creek Mining bereits mehr als 14,5 Mio. CAD in Bohrungen, Schürfungen und Probenahmen investiert, sogar ein vorläufiges 3D-Ressourcen-Modell wurde vor über einem Jahrzehnt erstellt.

Das Niñobamba-Projekt befindet sich in der mineralienreichen Region Ayacucho in Peru und liegt in einem äußerst aussichtsreichen geologischen Gürtel. Der Standort ist über wichtige Straßen leicht zugänglich und verfügt über eine nahe gelegene Infrastruktur, einschließlich Strom- und Transportverbindungen.

DAS NIÑOBAMBA PROJEKT

- 8 km mineralisierter Trend über eine Fläche von 4.100 Hektar mit Zonen mit hoher und niedriger Sulfidierung

- 3 Hauptzonen: Niñobamba Main, Jorimina, und Randypata

- historische Gehalte von mehr als 100 g/t Silber und 1,32 g/t Gold

Quelle: Magma Silver

Weiter nordwestlich auf demselben geologischen Trend liegen große Goldminen mit Ressourcen von 8 bis 9,5 Mio. Unzen Gold. Auch die größte Goldmine Lateinamerikas, die Yanacocha Mine von Newmont mit 50 Mio. Unzen Gold an Ressourcen, welche seit dem Jahr 1993 in Produktion ist, und im Durchschnitt 230.000 oz Gold produziert liegt weiter nördlich auf demselben Trend.

Erfahrenes Management und solide strategische Ausrichtung

Das Führungsteam verfügt über jahrzehntelange Erfahrung im Bergbausektor, mit Fokus auf NI 43-101 konforme Ressourcenschätzung. Mit Michael Townsend hat man erst Anfang Mai einen erfahrenen Financier mit ins Board of Directors aufgenommen. Mit rund 13,8% aller Aktien in seinem Besitz hält er einen sehr ordentlichen Anteil an MGMA – ein extrem starker Vertrauensbeweis!

NEWMONT UND ANGLOGOLD HABEN DAS PROJEKT BEREITS ERFORSCHT

Vor einigen Jahren war die Newmont Corporation (NYSE: NEM) auf diesem Gebiet tätig. Man erstellte für rund 7 Mio. USD sogar eine interne Vor-Machbarkeitsstudie für sich selbst, und stellte fest, dass wahrscheinlich 550.000 Unzen Gold und 16 Mio. Unzen Silber vorhanden sind. Hierzu muss man anmerken, dass diese Schätzung nur auf 2 von 3 gebohrten Zonen und 14 Bohrlöchern beruht. Daher sehr viel Potential nach oben vorhanden.

Diese Schätzung des Explorationspotentials basiert auf historischen Arbeiten, die gemäß NI 43-101 Abschnitt 2.3(2) konvertiert wurden, und als relevant angesehen werden, da sie eine konzeptionelle Bewertung der historischen Arbeiten und ein Explorationsziel für weitere Arbeiten liefern. Die Menge und der Gehalt des Explorationspotentials sind konzeptioneller Natur, eine qualifizierte Person hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um diese Schätzung des Explorationspotentials zu validieren, und das Unternehmen behandelt diese Schätzung deshalb nicht als aktuelle Mineralressource.

Der niedrige Goldpreis von damals um die 1.200 USD/Unze war für Newmont kein Anreiz, auf dem Projekt weitere Arbeiten durch zu führen.

Außerdem hatte Newmont keinen Zugang zur Niñobamba -Silberzone, die damals Anglogold (NYSE: AU) mit der Jorimina-Zone gehörte.

Magma Silver ist die erste Firma überhaupt in der Geschichte die alle drei Zonen dieses Projekts nun im Niñobamba Projekt zusammenführt und damit völlig neue Potentiale eröffnet.

Vereinfacht kann man sagen, dass MAGMA SILVER (TSX-V: MGMA / WKN: A411DV) mit seiner Market Cap von weniger als 8 Mio. CAD drei ehemalige Teilprojekte der Majors Newmont Gold und Anglogold Ashanti vereint. Unvorstellbar aber wahr!

Mit nur rund 28 Mio. ausstehenden Aktien (davon ein Großteil in Besitz des Managements und starken Händen) kann bei Explorationserfolg ordentlich Sprengkraft entstehen.

Das Projekt hatte damals zwar gute Ansätze, aber Newmont konnte sich nicht auf jedes Projekt konzentrieren, das es in die Finger bekam, vor allem nicht in einer Zeit, in der die Gold- und Silberpreise so niedrig notierten. Sie kümmerten sich einfach um ihr Kerngeschäft und ließen die Silberlagerstätte in Peru erstmal links liegen.

Für ein Unternehmen von der Größe von MGMA könnte dieses Projekt jedoch ein Company Maker werden, die Grundsteine wurden damals von den Majors bereits gelegt.

AngloGold, Bear Creek Mining, und Newmont führten begrenzte Bohrungen durch, die dem Projekt eine Ressource von 22,9 bis 30,9 Mio Unzen Silber mit einem Durchschnittsgehalt von 90 g/t Silber bescheinigen (nicht NI 43-101 konform.) Diese Werte sind als konzeptionelles Ziel sehr zuverlässig, rein konzeptioneller Natur und stellen keine genaue Ressourcenschätzung dar.

(Auch diese obenstehende Schätzung des Explorationspotentials basiert auf historischen Arbeiten, die gemäß NI 43-101 Abschnitt 2.3(2) konvertiert wurden, und als relevant angesehen werden, da sie eine konzeptionelle Bewertung der historischen Arbeiten und ein Explorationsziel für weitere Arbeiten liefern. Die Menge und der Gehalt des Explorationspotentials sind konzeptioneller Natur, eine qualifizierte Person hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um diese Schätzung des Explorationspotentials zu validieren, und das Unternehmen behandelt diese Schätzung deshalb nicht als aktuelle Mineralressource.)

Die Mineralisierung startet direkt an der Oberfläche und ist in alle Richtungen offen. Dies macht einen späteren potentiellen Abbau kostengünstig.

Dies geht aus einem 13- seitigen Memo von Dahrouge Geological Consulting aus dem Jahr 2020 hervor, welches Sie hier einsehen können: https://magmasilver.com/wp-content/uploads/2025/03/2020-02-21-Ninobamb ...

Für das Modell wie oben beschrieben wurden lediglich 38 Bohrlöcher bzw. 11.253 Bohrmeter herangezogen. Dies zeigt wie zügig sich die Ressource hier durch einige wenige Bohrungen bestätigen ließe und wie schnell sie auch anwachsen kann.

Quelle: Magma Silver

Anmerkung zur Abbildung oben: Wir sehen hier die drei Zonen des Projekt von Magma Silver. In Blau erkennen wir die historischen Bohrlöcher von Newmont und in Rot gekennzeichnet die von Anglogold und Bear Creek. Es ist nun das erste Mal in der Geschichte dieser Lagerstätte, dass alle drei Zonen in Besitz von nur einem Unternehmen sind!

Sehr gut auch zu erkennen ist der Haupt Highway welcher direkt nördlich an das Projekt angrenzt.

Zu den historischen Ergebnissen zählen z.B.:

- 56m mit 1,03 g/t Gold + 98,9 g/t Silber (TR-01)

- 72,3m mit 1,19 g/t Gold (Bohrloch JM1)

Die früheren Bohr- und Explorationsergebnisse beim Niñobamba Projekt sind anständig und in einigen Fällen recht vielversprechend, insbesondere für einen Junior-Explorer in der frühen/mittleren Explorationsphase.

HIGHLIGHTS DER BOHRUNGEN & EXPLORATION

- Bohrloch JM1: 72,3m mit 1,19 g/t Gold und 24,6m mit 1,07 g/t Gold

North Zone:

- TR-01: 56m mit 1,03 g/t Gold + 98,9 g/t Silber

- TR-05: 108m mit 62,4 g/t Silber

- TR-04: 21m mit 1,32 g/t Gold + 102 g/t Silber (open end)

Quelle: Magma Silver

AngloGold (im Jahr 2001):

- AN-02: 130m mit 87 g/t Silber

- AN-04: 96m mit 54 g/t Silber

Bear Creek Mining ( im Jahr 2003):

- BC-01: 20m mit 70,6 g/t Silber,

- BC-02: 26m mit 79,6 g/t Silber,

- BC-04: 14m mit 42,9 g/t Silber

Erstklassiges Projekt mit hochgradiger Mineralisierung

Das Niñobamba-Projekt ist eines der vielversprechendsten hoch-sulphidischen Silber-Gold-Projekte in Peru mit bereits nachgewiesenen bedeutenden Erzgehalten und riesigem unerschlossenem Potential.

Bedeutung des Bergbaus in Peru

- Silberproduktion: Peru ist der drittgrößte Silberproduzent der Welt mit etwa 15,3 % der globalen Reserven.

- Goldproduktion: Peru liegt weltweit auf Platz 11 der Goldproduzenten und ist der führende Goldproduzent in Lateinamerika.

- Der Bergbausektor trug in den letzten Jahren durchschnittlich etwa 15 % zum BIP bei.

- Exportbedeutung: Mineralische Rohstoffe machen rund 64 % der gesamten Exporte Perus aus.

Peru verfolgt mit der „Mining Vision 2030“ eine Strategie zur nachhaltigen und inklusiven Entwicklung des Bergbausektors. Das Land verfügt über ein Investitionsportfolio von etwa 54 Milliarden US-Dollar für den Zeitraum 2024–2029, wobei der Schwerpunkt auf Kupfer, Gold/Silber und Eisenerz liegt.

Insgesamt betrachtet ist Peru ist ein traditioneller und bedeutender Global-Player im weltweiten Bergbausektor mit einer bergbaufreundlichen Politik und attraktiven Investitionsmöglichkeiten. Optimale Verhältnisse also für MAGMA SILVER (TSX-V: MGMA / WKN: A411DV).

Anstehende Meilensteine:

- In Q3/Q4 2025 möchte man mit Bohrungen bei Jorimina und der Main Zone beginnen. Das Management-Team ist bekannt hier auch entsprechend die Marketing-Trommel anzuwerfen. Clevere Anleger sollten sich daher bereits vorher positionieren.

- Neuveröffentlichung der Newmont-Daten aus dem Jahr 2012 mit Updates gemäß dem NI 43-101 Bergbaustandard. Die Zahlen von Newmont waren sehr gut, doch bei den damaligen Rohstoffpreisen nicht ganz rentabel. Heutzutage sieht das anders aus. Hier kommt Magma Silver nun ins Spiel.

- Genehmigungen für späteren Abbau. Noch sehr weit entfernt. In einem bergbaufreundlichen Land wie Peru sollte das jedoch keinerlei Probleme darstellen. Peru subventioniert den eigenen Bergbau derzeit massiv, daher würden mich auch Förderungen für Explorationsgesellschaften nicht wundern.

Bei MAGMA SILVER handelt es sich ganz klar noch um einen Explorer & Small Cap im Frühstadium: Hier finden Sie ein 10-faches Potential, aber auch eine hohe Volatilität. Wenn Silber die 40 USD Marke nachhaltig überschreitet, werden diese Unternehmen als erste und am stärksten betroffen sein.

Junior Silberaktien wie MAGMA SILVER (TSX-V: MGMA / WKN: A411DV) sind der Antrieb für Wachstum im Rohstoffsektor. Das sind die Unternehmen welche neue Rohstoffvorkommen entdecken und danach oftmals für einen hohen Aufpreis von den großen Produzenten übernommen werden. Diese Unternehmen bieten Anlegern Zugang zu einem wahnsinnigen Gewinnpotential.

Frühe Investoren profitieren von teils enormen Kurssteigerungen, sobald neue Silbervorkommen entdeckt oder Projekte von großen Minenkonzernen übernommen werden. Beides ist bei dieser heute vorgestellten Aktie möglich!

SILBER: Starkes Angebotsdefizit und Unverzichtbar in Hightech-Bereichen

Die Silbernachfrage hat in den vergangenen Jahren kontinuierlich zugenommen. Das hat zu einem Angebotsdefizit geführt, da die Produktion mit der steigenden Nachfrage nicht Schritt halten kann. Auch für 2025 wird erwartet, dass der Markt unterversorgt bleibt. Das wäre nun bereits das fünfte Jahr in Folge in dem die Nachfrage das Angebot übersteigt. Dies wird auch in der aktuellen Silver Survey des Silver Institute vom April 2025 erwartet.

Siehe: https://silverinstitute.org/silver-industrial-demand-reached-a-record- ...

und https://silverinstitute.org/wp-content/uploads/2025/04/World_Silver_Su ...

Jährlich werden derzeit rund 835 Mio. Unzen Silber produziert, während die Nachfrage zuletzt bei 1.150 Mio. Unzen Silber lag. Die Lücke kann durch Recycling ein klein wenig verringert werden, dennoch wird auch im Jahr 2025 ein Angebotsdefizit von rund 120 Mio. Unzen Silber erwartet – das fünfte Jahr in Folge.

Quelle: Metals Focus / Silver Institute / First Majestic Silver

Die Produktion aus den Silberminen und auch Recycling kann nicht mit der hohen Nachfrage vor allem aus den High-Tech Branchen schritthalten. Alleine seit dem Jahr 2020 stieg die Nachfrage aus der Industrie global um 33% auf zuletzt ca. 981 Mio. Unzen Silber.

Die wichtigsten Anwendungsbereiche für Silber sind:

- Elektronikindustrie: Aufgrund seiner hervorragenden elektrischen Leitfähigkeit wird Silber in zahlreichen elektronischen Geräten wie Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt. Im Jahr 2024 entfielen rund 34 Prozent der weltweiten Silbernachfrage auf die Elektronikindustrie.

- Künstliche Intelligenz (KI): Silber wird in KI-gesteuerten Hochleistungsbatterien, Solarmodulen, Windturbinen und Kühlsystemen für Hochleistungscomputer und Rechenzentren eingesetzt. Auch dieser Bereich trägt zur steigenden industriellen Nachfrage bei.

- Photovoltaik: Die Solarindustrie ist ebenfalls ein wichtiger Silberverbraucher. Im Jahr 2024 wurden fast 20 Prozent des weltweiten Silberangebots für die Herstellung von Solarzellen verwendet. Bis zum Jahr 2050 soll der Anteil den allein die Nachfrage der Solarzellen-Herstellung ausmacht sogar auf mehr als 40% ansteigen.

- Automobilindustrie: Der Boom bei Elektrofahrzeugen erhöht den Silberbedarf. Denn das Metall wird in der Bordelektronik, in Batterien und Ladestationen eingesetzt. Die genaue prozentuale Verteilung variiert, der Trend zeigt jedoch einen steigenden Verbrauch in diesem Sektor.

- Medizintechnik: Aufgrund seiner antibakteriellen Eigenschaften findet Silber immer mehr Anwendung in der Medizin, zum Beispiel in Wundauflagen, Herzschrittmachern, Implantaten, Beatmungsschläuchen, chirurgischen Instrumenten oder auch in der Zahnmedizin.

Silber ist in diesen High-Tech-Bereichen unverzichtbar, weil es neben der besten elektrischen und thermischen Leitfähigkeit aller Metalle auch korrosionsbeständig ist. Das macht es langlebig und zuverlässig für Hochleistungsanwendungen. Der Bedarf der Industrie wird daher weiter steigen.

Entsprechend stark legte die industrielle Nachfrage nach Silber auch im Jahr 2024 zu und erreichte mit 680,5 Millionen Unzen (plus 4 % verglichen zu 2023) das vierte Rekordhoch in Folge.

HIGHLIGHTS VON MAGMA SILVER (TSX-V: MGMA / WKN: A411DV)

Quelle: Magma Silver / eigene Bearbeitung

Erfolgshungriges Management-Team mit starken Financiers und Geologen im Background

Silberprojekt in Peru, in das von Newmont und Anglogold bereits mehr als 14,5 Mio. CAD investiert wurden

Im Vergleich dazu die sehr niedrige Market Cap von nur ca. 8 Mio. CAD und extrem niedrige Aktienanzahl. Hohe Insiderquote von rund 30% = Vertrauensbeweis!

Erstklassiges Projekt mit hochgradiger Mineralisierung von mehr als 100 g/t Silber und 1,32 g/t Gold

Starke Ergebnisse wie 56m mit 1,03 g/t Gold + 98,9 g/t Silber + 72,3m mit 1,19 g/t Gold + 130m mit 87 g/t Silber

Silber mit starker Nachfrage aus der High-Tech Industrie und dem fünften Jahr mit einem Angebotsdefizit . Nachfrage stark steigend

Kapitalerhöhung aufgrund starker Nachfrage erhöht – Starke Beteiligung des Managements

Die Bohrungen sollen noch in diesem Jahr beginnen, und man plant die Daten von Newmont aus dem Jahr 2012 gemäß dem Bergbaustandard NI 43-101 zu aktualisieren und neu zu veröffentlichen.

Noch in diesem Jahr könnte der Silberpreis von derzeit rund 33 USD auf mehr als 40 USD/Unze ansteigen. Experten erwarten langfristig aufgrund der hohen Nachfrage aus der Industrie sogar einen Preis von mehr als 100 USD/Unze.

Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf der Website unter https://magmasilver.com/ - Dort finden Sie alle Pressemitteilungen, Informationen zum Projekt, dem Management und auch eine aufschlussreiche Präsentation.

FAZIT:

Die Aktie bietet Potential und zählt wohl zu den interessantesten Aktien unter Silberjuniors. Bei Bohrerfolg sollten hier große Renditen möglich sein.

Die Chancen stehen aufgrund der Vorarbeiten von Majors wie Newmont und Anglogold nicht schlecht, dass auch Magma Silver einen Treffer landen wird.

Aufgrund der sehr geringen Aktienanzahl von rund 33 Mio. Stücken sollte die Hebelwirkung bei einem Erfolg hier enorm sein.

Wie immer jedoch beachten: Orders streng limitieren, immer ihr persönliches Risiko beachten und unbedingt den kanadischen Kurs in EUR umrechnen um bei Interesse nicht zu teuer einzusteigen. Eventuell ist an der Heimatbörse, der TSX-Venture mehr Liquidität und ein besserer Spread (Bid/Ask Differenz).

