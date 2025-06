Die neusten Bergbau-Nachrichten im SRC Newsletter 18-2025

Geschätzte Leserschaft,

die US-Uran-Werte explodieren und Grund dafür sind die transformativen Verordnungen der Trump-Administration zur Vervierfachung der US-Kernkraft und zum Wiederaufbau des heimischen Uranbrennstoffkreislaufs. Dies bedeutet nichts anderes als ein nie dagewesenes geplantes Wachstum der US-Kernkraftkapazität von etwa 100 Gigawatt im Jahr 2024 auf 400 Gigawatt bis 2050. Bis 2030 sollen Kernkraftwerksbetreiber zehn neue große Reaktoren bauen, während gleichzeitig stillgelegte Anlagen wieder in Betrieb genommen und fortschrittliche Konzepte fertiggestellt werden sollen. Um den langfristigen Ausbau der Kernenergie zu ermöglichen, verfolgt die US-Bundesregierung zudem eine Politik zur Ausweitung des heimischen Angebots an Uranerzeugung, -umwandlung und -anreicherung. Es ist davon auszugehen, dass dieser Ausbau den jährlichen Uranbedarf in den USA von 47 Millionen Pfund auf etwa 190 Millionen Pfund pro Jahr erhöhen würde! Was wir von der SRC seit gut 9 Jahren mit unserem Uran-Report (Link zum Report siehe unten!) propagieren, wird nun endlich umgesetzt!

Bleiben Sie gut informiert! Glück auf!

Ihr Jochen Staiger und das SRC-Team

Spezialreports

Die brandneuen Swiss Resource Capital Spezialreports zu den Themen Edelmetalle, Batteriemetalle und Uran sind verfügbar! Es erwarten Sie viele Informationen zu den entsprechenden Metallen, spannende Interviews und Investmentideen. Die kostenlosen Spezialreports können unter folgendem Link abgerufen werden: https://www.rohstoff-reports.com/

Aktie der Woche

Foran Mining nimmt 350 Millionen Dollar an frischen Mitteln zum Abschluss des Minenbaus auf

Foran Minings Privatplatzierung wird aus der Emission von 116.666.667 Stammaktien zu einem Preis von 3,00 $ pro Stammaktie bestehen und einen Bruttoerlös von 350 Millionen $ einbringen. Die Privatplatzierung besteht aus einer Zeichnung in Höhe von ca. 156 Millionen $ von Canada Growth Fund Inc., ca. 90 Millionen $ von Agnico Eagle Mines Limited, ca. 75 Millionen $ von bestimmten Tochtergesellschaften von Fairfax Financial Holdings Limited und ca. 28 Millionen $ von einem bedeutenden institutionellen Aktieninvestor. Im Rahmen der Privatplatzierung wird Dan Myerson, Executive Chairman & Chief Executive Officer von Foran, etwa 1 Million $ des Offerings zeichnen.

Der Nettoerlös aus dem Angebot wird für den Abschluss der Bauarbeiten bei McIlvenna Bay sowie für die Weiterentwicklung der Explorationen in der Nähe der Mine und der regionalen Ziele verwendet werden.

News: Foran gibt Preisfestsetzung für $350M Non-Brokered Privatplatzierung bekannt

Videos der Woche

Im Folgenden können wir Ihnen wieder einige interessante Interviews und News zu ausgewählten Werten präsentieren:

Weiter Videos finden Sie unter folgenden Links:

Unternehmensnews

Endeavour Silver vermeldet sehr gute Quartalsergebnisse

Das Unternehmen vermeldete jüngst eine konstante Produktion gemäß Plan: 1.205.793 Unzen Silber und 8.338 Unzen Gold für 1,9 Millionen Unzen Silberäquivalent sowie starke Umsätze durch höhere realisierte Preise: 63,5 Millionen Dollar.

News: Endeavour Silver gibt Finanzergebnisse für das 1. Quartal 2025 bekannt und hält heute eine Telefonkonferenz um 10 Uhr PST (13 Uhr EST) ab

Fortuna Mining landet einen echten Volltreffer!

Vor allem die jüngsten Bohrungen auf dem Grundstück Southern Arc lieferten einige der bisher überzeugendsten Abschnitte - hervorzuheben sind 8,6 g/t Gold auf einer geschätzten tatsächlichen Breite von 13,6 Metern und 9,3 g/t Gold auf 11,8 Metern.

News: Fortuna bohrt 8,6 g/t Gold über 13,6 Meter im Southern Arc Prospektionsgebiet, Diamba Sud Projekt, Senegal

Fury Gold Mines erhält finanzielle Unterstützung von Agnico-Eagle

Dies kommt einem Ritterschlag gleich: Agnico-Eagle zeichnet im Rahmen einer nicht vermittelten Privatplatzierung 6.728.000 Einheiten des Kapitals von Fury Gold Mines zu 0,64 CA$ pro Einheit (10 Cent über dem aktuellen Kurs!) für einen Bruttoerlös von 4.305.920 CA$.

News: Fury gibt strategische Investition in Höhe von 4,3 Millionen kanadischen Dollar bekannt

IsoEnergy will in den USA baldmöglichst Uran fördern

IsoEnergy hat jüngst den Beginn wichtiger Arbeitsprogramme in seiner Mine Tony M, einer seiner drei vollständig genehmigten Uranminen in den Vereinigten Staaten, bekanntgegeben, die eine potenzielle kurzfristige Entscheidung zur Wiederaufnahme der Produktion unterstützen sollen, die das Unternehmen als einen der wenigen Uranproduzenten in den USA etablieren könnten.

News: IsoEnergy treibt US-Uranminen in Richtung potenzieller Produktion voran

Skeena Gold and Silver sichert sich günstigen Strom

Skeena Gold and Silver unterzeichnete jüngst eine Vereinbarung, welche es ermöglicht, einen Stromanschluss 17 Kilometer vom Projekt entfernt zu realisieren. Durch die Sicherstellung dieses Anschlusses entfällt die Notwendigkeit, eine eigene Übertragungsleitung und Infrastruktur für den Anschluss an das Netz von BC Hydro zu errichten, wodurch erhebliche Kapitalkosten eingespart werden.

News: Skeena Gold & Silver unterzeichnet Anschlussvereinbarung mit Coast Mountain Hydro und sichert Zugang zu sauberer, kosteneffizienter Energieversorgung für Eskay Creek

U.S. GoldMining erprobt nördlichen Teil von Whistler

U.S. GoldMining gab kürzlich Einzelheiten zu seinen vorrangigen Explorationszielen für den nördlichen Teil seines Gold-Kupfer-Projekts Whistler, bekannt. Im dortigen Gebiet Whistler Orbit wurden über 25 einzelne Explorationsziele identifiziert, die nun angegangen werden sollen.

News: U.S. GoldMining hebt nördliche Explorationsziele auf dem Whistler Gold-Kupfer-Projekt, Alaska, hervor

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger

Swiss Resource Capital AG

Profitieren Sie von unserem über Jahrzehnte aufgebauten einzigartigen Netzwerk zu Bergbauunternehmen, Brokern, Analysten und Branchenkennern und abonnieren Sie jetzt kostenlos und absolut unverbindlich unseren Newsletter!

Investieren in den Megatrend Rohstoffe – Grundpfeiler der Elektromobilität und vieler Zukunftstechnologien