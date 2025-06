Die Ölpreis-Rallye wird von kurzer Dauer sein

Parallel dazu kündigte das OPEC+-Konsortium an, ihre freiwilligen Förderkürzungen weiter zurückzunehmen. Ab Juli sollen zusätzlich 411.000 Barrel pro Tag auf den Markt kommen. Von den im Januar 2024 eingeführten Kürzungen um 2,2 Millionen Barrel sind dann rund 1,4 Millionen wieder zurück am Markt.

Die Ölpreise stehen derzeit im Spannungsfeld zwischen geopolitischen Schocks, wachsender Angebotsunsicherheit und schwächerer Nachfrage. Anfang der Woche sorgte der spektakuläre Drohnenangriff der Ukraine auf russische Luftwaffenstützpunkte – von Analysten bereits als "Russlands Pearl Harbor" bezeichnet – für einen kurzfristigen Preissprung bei Brent und WTI. Doch trotz dieses dramatischen Signals scheinen Marktteilnehmer nicht an eine nachhaltige Preisrallye zu glauben.

Analysten von Société Générale sehen darin ein Zeichen zunehmender Frustration über Mitglieder, die sich nicht an die vereinbarten Quoten halten. Sie erwarten, dass die zusätzliche Versorgung den Preis weiter drückt, sodass Länder mit höheren Produktionskosten geringere Gewinne einfahren oder sogar unprofitabel werden, während beispielsweise Saudi-Arabien sehr günstig produzieren kann.

Der Preissprung – WTI und Brent legten am Montag jeweils rund drei Prozent zu und verteuerten sich Dienstagfrüh weiter – war laut Marktbeobachtern eher eine Reaktion auf das Ausbleiben schlimmerer Nachrichten als ein fundamentaler Richtungswechsel.

Viele Short-Positionen, die vor dem Wochenende aufgebaut wurden, wurden aufgelöst. Velandera Energy sprach von einer "Erleichterungsrallye", nicht von einem neuen Aufwärtstrend. Dazu passt, dass das Handelsvolumen weniger durch neue Mittelzuflüsse, sondern durch Bestandsanpassungen getrieben wurde.

Weitere preistreibende Faktoren sind der schwächere US-Dollar und neue Angebotsrisiken. Die US-Währung notierte zuletzt auf dem tiefsten Stand seit Juli 2023, was Rohstoffe für Käufer außerhalb des Dollarraums günstiger macht. Hinzu kommen Produktionsausfälle in Kanada, wo Waldbrände in Alberta rund 350.000 Barrel täglicher Förderung – etwa sieben Prozent der nationalen Produktion – zum Erliegen gebracht haben.

Die geopolitische Lage bleibt zudem angespannt: Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine in Istanbul brachten keinen Durchbruch, und auch die Gespräche zwischen Washington und Teheran über ein neues Atomabkommen stocken. Sollte es zu keiner Einigung kommen, dürften die Sanktionen gegen Iran in Kraft bleiben, und damit auch das Potenzial für zusätzliche iranische Ölexporte begrenzt bleiben.

Trotz aller Spannungen bleiben die mittelfristigen Aussichten eher verhalten. Die OPEC+ hat ihre Strategie geändert: Statt durch künstliche Verknappung hohe Preise zu verteidigen, wird die Förderung langsam wieder ausgeweitet. Analysten wie Michael Lynch von Strategic Energy & Economic Research verweisen darauf, dass die Märkte sich zunehmend auf mögliche konjunkturelle Schwächen und steigende Fördermengen einstellen.

In Summe spricht das – abgesehen von kurzfristigen Krisenmomenten – eher für eine Seitwärts- bis Abwärtsbewegung der Ölpreise in der zweiten Jahreshälfte.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

