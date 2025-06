RBC stuft Hermes auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hermes mit einem Kursziel von 2600 Euro auf "Outperform" belassen. Piral Dadhania rechnet in dem am Dienstag vorliegenden Branchenkommentar damit, dass die Gewinnerwartungen in der Luxusgüterbranche weiter sinken werden. In zweiten Quartal deute sich keine wirkliche Verbesserung an, sondern eher nochmals eine Abkühlung. Unter diesen Umständen bevorzugt er weiter eine defensivere Anlagestrategie mit Werten wie Hermes oder Ferrari./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2025 / 17:13 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2025 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,25 % und einem Kurs von 2.396EUR auf Tradegate (03. Juni 2025, 08:08 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Piral Dadhania

Analysiertes Unternehmen: Hermes

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 2600

Kursziel alt: 2600

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m