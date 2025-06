KORREKTUR/Devisen Euro zieht an - Auf Kurs zu Hoch seit November 2021 Der Eurokurs hat am Montag angezogen. Nach schwachen amerikanischen Konjunkturdaten kletterte die Gemeinschaftswährung bis auf knapp 1,1450 US-Dollar - zuletzt wurden in New York noch 1,1436 Dollar bezahlt. Die Europäische Zentralbank hatte den …