Devisen Euro gibt Teil der Gewinne vom Montag wieder ab Der Euro hat am Dienstag im frühen Handel nach dem deutlichen Anstieg zum Wochenauftakt etwas nachgegeben. Die Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,1417 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Am Montag war der Eurokurs nach schwachen …