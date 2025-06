Aktien Asien Überwiegend Gewinne - Hoffnung auf US-Handelsgespräche mit China Die wichtigsten Aktienmärkte in der Region Asien-Pazifik haben am Dienstag mehrheitlich zugelegt. Ein Preisanstieg bei Rohstoffen wie Gold und Rohöl begünstigte den Aufwärtstrend an den meisten Börsen. Positive Impulse lieferte zudem die Nachricht, …