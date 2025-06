Edelmetallexplorer mit Top-Chancen in Peru

In der Region Ayacucho in Peru, zwischen der Hauptstadt Lima und Cusco gelegen, erheben sich die majestätischen Berge der Anden über dunkelbraun-grüne Täler, deren Vegetation im Spiel von Licht und Schatten reflektiert wird. Vor dieser Kulisse verrichten die Geologen des Edelmetallexplorers Magma Silver (ISIN: CA5589221004, WKN: A411DV) ihre tägliche Arbeit. Ninobamba heißt das Projekt, das von dem an der kanadischen TSX Venture gelisteten Unternehmens übernommen wurde.

Die Optionsvereinbarung mit Rio Silver – zu zahlen mit 2,18 Mio. USD Cash sowie eigenen Aktien – ermöglicht Magma Silver den Erwerb von 100 % des Kerngebiets des Projekts. Weitere, angrenzende Teile wurden durch Auktion erworben oder durch das Abstecken von Claims dem Portfolio hinzugefügt.

Niñobamba: Gold-Silber-Projekt mit vielversprechender Historie und Geologie

Ninobamba liegt in einem vielversprechenden geologischen Gürtel. In das 4.100 Hektar große Projekt wurden durch die früheren Projektbetreiber Anglo Gold, Bear Creek, Newmont Mining und Rio Silver bereits 14,5 Mio. CAD investiert: Bohrungen, Probenahmen und geologische Studien haben die Hoffnung verstärkt, dass sich hier große Gold- und Silberlagerstätten befinden könnten.

Insbesondere Newmont stellte dabei ein signifikantes Ressourcenpotenzial fest. Durch Niñobamba verläuft ein etwa 8 km langer mineralisierter Trend innerhalb eines produktiven Gürtels, der die ganze Aufmerksamkeit der Magma Silver Geologen auf sich zieht. Innerhalb dieses Trends wurden drei große Gold-/Silbervorkommen identifiziert: Niñobamba, Randypat und Jorimina.

Das Kerngebiet des Projekts ist in eine Nord- und eine Südzone unterteilt. Die Nordzone besteht aus zwei voneinander abgrenzbaren mineralisierten Zonen, die über 400 m Streichlänge freigelegt und in beide Richtungen offen sind. Hier wurden bereits 56 m mit 1,03 g/t Au und 98,9 g/t Ag gebohrt, inklusive 14 m mit 0,22 g/t Au, 57 g/t Ag und 20 m mit 41 g/t Ag.