Die High-Tech-Marketing-Expertin Karen Krivaa tritt MMDSmart bei, um das CPaaS-Wachstum zu beschleunigen

Krivaa schließt sich MMDSmart an, da das Unternehmen seine CPaaS-Angebote (Communications Platform as a Service) skaliert, um die wachsende Nachfrage nach personalisierten Echtzeit-Nachrichten in großem Umfang zu befriedigen. Ihre umfangreiche Erfahrung im Produkt- und Portfoliomarketing, in der Unternehmenspositionierung und in der Durchführung globaler Kampagnen wird eine entscheidende Rolle bei der Aufwertung der Marke MMDSmart und der Ausweitung der Marktpräsenz spielen.

„Wir haben eine außergewöhnliche Produktsuite entwickelt, die echte Herausforderungen in der globalen Unternehmenskommunikation löst", sagt Arie Frenklakh, Geschäftsführer und Mitbegründer von MMDSmart. „Karen bringt strategische Visionen, kreative Energie und globale Erfahrung in unser Marketingteam ein, was dazu beitragen wird, unsere Marke auf die nächste Stufe zu heben. Wir freuen uns sehr, sie in dieser aufregenden Phase unseres Wachstums bei uns begrüßen zu dürfen."

Bevor sie zu MMDSmart kam, war Krivaa Marketingleiterin bei Perception Point (übernommen von Fortinet), wo sie globale Marketingstrategien definierte und leitete, die Marke des Unternehmens stärkte und die Kundenakquise beschleunigte. Darüber hinaus hatte sie leitende Positionen im Marketing bei RADVISION (übernommen von Avaya), Alvarion, NICE, Applied Materials und GigaSpaces inne und war in verschiedenen Branchen tätig, von Halbleitern über Unternehmenssoftware bis hin zu Telekommunikationsinfrastrukturen.

„Dies ist eine unglaubliche Gelegenheit, die Zukunft eines schnell wachsenden Unternehmens in einem der dynamischsten Segmente der Unternehmenstechnologie mitzugestalten", sagte Karen Krivaa. „Ich freue mich darauf, diese Herausforderung anzunehmen und mit dem talentierten Team von MMDSmart zusammenzuarbeiten, um den Markterfolg voranzutreiben und unseren Kundenstamm auf der ganzen Welt auszubauen."

Krivaa, die sowohl einen Master of Science als auch einen MBA der Hebrew University besitzt, stößt zu einem versierten Marketingteam unter Ira Cohen, die Leiterin für Strategie wird.

Informationen zu MMDSmart

MMDSmart wurde 2007 gegründet und ist ein Pionier im Bereich SMS-Business-Marketing und Smart-Messaging-Lösungen sowie ein weltweit führender Anbieter innovativer Cloud-Kommunikationsprodukte. Mit Niederlassungen auf der ganzen Welt konzentriert sich das technische und professionelle Team von MMDSmart darauf, Partnern und Kunden Cloud-Kommunikationsdienste von höchster Qualität zu bieten.

MMDSmart ist stolz auf die vielen Tier-1-Unternehmen aus mehr als 100 Ländern auf der ganzen Welt, die sich auf MMDSmart verlassen, um ihre geschäftskritische und hochsensible Kundenkommunikation zu verwalten.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/die-high-tech-marketing-expertin-karen-krivaa-tritt-mmdsmart-bei-um-das-cpaas-wachstum-zu-beschleunigen-302471477.html