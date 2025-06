Investmentchef des Delivery-Hero-Großaktionärs Prosus tritt zurück

eaglez schrieb 26.09.24, 13:28

Nachdem - dank der Zinsentscheidung aus China - Konsumaktien anzogen wie die Hölle, stieg TenCent in 2 Tagen nacheinander um jeweils 4-5% .

Das zog Prosus mit nach oben, die noch über 25% an TenCent halten.

Mit dem heutigen Kursanstieg bin ich aus dieser Mistaktie raus.



- Naspers macht mit dem Kurs eh, was es will.

- Dividende gibt's fast gar keine

- Der Konzern ist ein wildes Sammelsurium an Schwellenland-Beteiligungen und ein Musterbeispiel für den Konglomeratsabschlag (die MK ist geringer als die TenCent-Beteiligung wert ist)

- Die ständigen Aktienrückkäufe verpufften im Nichts (kein Wunder bei über 2 Mrd. Papieren).



Prosus war eine jahrelange Fehlentscheidung, aus der ich heute mit -9% ausgestiegen bin.

Also nichts, was sich nicht reparieren lässt.



Aber: Es gab zwischenzeitlich einen Aktiensplit (1:2,5) .

Jetzt hab ich noch ein Bruchstück von 0,65 Papieren im Depot.

Wie krieg ich das weg bzw. verkauft? Sowas kann man ja schlecht über die Börse handeln.

Und eine manuelle Ausbuchung kostet vermutlich mehr als das Ding wert ist.

Trotzdem: Es geht hier immerhin um einige Euro, die ich nicht abschreiben will.

Von dem Geld mache ich schon wieder einen Wocheneinkauf.