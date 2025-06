Wie Fuat und Marta Akar anderen zur finanziellen Freiheit verhelfen

Wenn Fuat Akar über die Nacht spricht, in der er schweißgebadet aufwachte, weil er glaubte, mit einem einzigen Immobilienkauf seine Familie ins Verderben zu stürzen – dann ist schnell klar: Hier erzählt kein Experte, der nur am grünen Tisch gestanden hat. Hier berichtet einer, der weiß, wie sich existenzielle Angst nach einer Investition anfühlt. Und wie man sie überwindet.

Fuat und Marta Akar sind Mentoren für finanzielle Freiheit. Ihr Motto: „Hör auf zu träumen – fang an, sie zu leben.“ Die beiden Mittvierziger sind studierte Wirtschaftsingenieure, Eltern zweier Kinder – und sie wissen aus eigenem Erleben, was es bedeutet, aus dem berühmt-berüchtigten Hamsterrad auszubrechen. Heute leben sie auf Zypern, leiten ein Mentoring-Business und begleiten Paare und Unternehmer dabei finanziell, aber auch persönlich frei zu werden.

Drei Säulen, ein Ziel

„Finanzielle Freiheit ist kein Zustand, sondern eine Entscheidung“, sagt Marta Akar. Und genau darum dreht sich ihr einjähriges Mentoring-Programm. Die Methode basiert auf drei Säulen: Business, Immobilien und Börse – kombiniert mit Persönlichkeitsentwicklung, effizienten Steuerstrategien und einer ordentlichen Portion Mut.

1. Business: Am Unternehmen arbeiten, nicht im Unternehmen

Viele Selbständige seien nichts anderes als schlecht bezahlte Angestellte ihrer eigenen Firma, sagt Fuat Akar. Die Akars zeigen, wie man delegiert, skaliert und Gewinne steigert – ohne sich selbst auszubeuten. Es geht um unternehmerische Freiheit, nicht um 80-Stunden-Wochen.

2. Immobilien: Denk größer.

Als das Ehepaar sein erstes Mehrfamilienhaus zu einem Studentenheim umbaute, begann der Wandel. Heute fordern sie ihre Klienten heraus, nicht „erstmal klein“ mit einer Eigentumswohnung zu starten, sondern größer zu denken und über die Überholspur ein Mietshaus zu erwerben. Sonst bleibt Finanzielle Freiheit wirklich ein Traum.

3. Börse: Gewinne in jeder Lage.

Während viele auf Buy-and-Hold-Aktien oder ETFs setzen, gehen die Akars auch bei fallenden Kursen in den Markt – mit striktem Risikomanagement und klarem System. „Traden kann jeder lernen. Aber du musst zuerst lernen, mit deinen Ängsten umzugehen“, erklärt Marta, die selbst einmal mit mehr als 280.000 Euro ins Minus rutschte – und daraus lernte.

Mentoring mit persönlicher Tiefe

Mit ihrer Philosophie sind Fuat und Marta Akar das wohl außergewöhnlichste Mentorenpaar im deutschsprachigen Raum. In nur einem Jahrzehnt haben sie sich als führende Experten für finanzielle Freiheit etabliert und auf die Beratung von Selbstständigen und Unternehmern spezialisiert. Was Fuat und Marta dabei unterscheidet, ist nicht nur ihr Fachwissen – sondern ihre Geschichte. In ihren Seminaren sprechen sie offen über Krisen: darüber, wie sie fast Insolvenz anmelden mussten, über Ängste, Beziehungskrisen, schlaflose Nächte. Und darüber, wie sie jedes Mal stärker daraus hervorgingen.

„Erfolg fühlt sich nicht immer sicher an. Manchmal fühlt er sich an wie freier Fall“, sagt Fuat. „Aber genau dann entscheidet sich, ob du untergehst – oder fliegst.“ Ihr Coaching richtet sich daher nicht zufällig besonders an Paare. Denn sie wissen: Wenn Beziehung und Business kollidieren, helfen keine cleveren Strategien. Dann braucht es Verständnis – für die Welt des anderen. Die Akars lehren Paare, wie sie ihre Unterschiede nutzen können, um gemeinsam zu wachsen. Dabei kann die ganze Familie zum Preis von nur einer Person teilnehmen, auch die Kinder können ihren Eltern über die Schulter schauen.

Die Wurzel des Erfolgs liegt innen

Bei allem Fokus auf Rendite, Businessmodelle und Strategien geht es den Akars im Kern um etwas anderes: innere Freiheit. Denn wer dauerhaft Erfolg haben will, muss seine limitierenden Glaubenssätze löschen. Erst wenn man bereit ist, sich selbst zu hinterfragen, kann man sein Leben verändern. Genau dafür steht auch ihr Lieblingsbild: das „Schiffe verbrennen“, inspiriert vom Eroberer Cortés – als Sinnbild für radikale Entscheidungen, bei denen es kein Zurück gibt.

Der Moment, in dem sie ihr Angestelltendasein hinter sich ließen, war so ein Moment. Der Umzug nach Zypern ebenfalls. Und auch die Entscheidung, ihre Mentoring-Plattform nicht als Nebenprojekt zu führen, sondern als Lebensmission. Die Ergebnisse sprechen für sich: Ihre Klienten gründen und übernehmen neue Firmen, verdreifachen ihren Umsatz im halben Jahr, kaufen große Immobilien ohne Eigenkapital, investieren an der Börse – aber vor allem: Sie verändern sich. Sie denken größer, handeln mutiger, gewinnen Klarheit über ihre Ziele. Und viele davon erreichen in einem Jahr das, was andere in einem ganzen Leben nicht erreichen: Finanzielle Freiheit!

Ihr Mentoring ist exklusiv und intensiv. Aber wer es bucht, bucht nicht nur Wissen. Sondern den direkten Zugang zu zwei Menschen, die den Weg gegangen sind – durch Angst, Zweifel und Rückschläge hindurch.

„Angst haben – und trotzdem machen.“

Es sind diese Sätze von Fuat, die hängen bleiben: „Viele kehren in der Angst um. Aber wer Erfolg will, muss da durch. Gerade dann, wenn es wehtut.“ Wer mit den Akars zusammenarbeitet, wird herausgefordert. Persönlich. Emotional. Strategisch. Und wer bereit ist, sich darauf einzulassen, wird mehr gewinnen als Geld.

Fuat bringt es auf den Punkt: „Wenn du wirklich willst, dass sich in deinem Leben etwas verändert, frag dich nicht, ob du Angst hast. Frag dich: Was ist größer– die Angst oder dein Ziel?“ Wer den Mut hat, sich dieser Frage zu stellen, hat den ersten Schritt bereits getan.