Kommt jetzt endlich der große Silber-Ausbruch?

Reicht die Power für einen Ausbruch oder geht den Silber-Bullen erneut die Luft aus?

Am Montag hat sich das Edelmetall gemeinsam mit Gold stark verteuern können. Der wiederaufflammende Handelsstreit zwischen den USA und China sowie der ukrainische Dohnenangriff auf russische Flugplätze hat Investoren in sichere Werte flüchten lassen.

Damit konnte sich Silber der Ausbruchsmarke von 35,00 US-Dollar erneut nähern, prallte hier jedoch zunächst ab und wird am Dienstagvormittag mit Verlusten gehandelt. Ist das der Beginn einer weiteren Korrektur oder stehen die Chancen auf einen Ausbruch unverändert gut? Dazu der Blick in den Chart:

Trotz erneutem Abpraller liegt ein klarer Aufwärtstrend vor

Gemeinsam mit dem Aktienmarkt fiel Silber im Herbst 2022 auf ein markantes Zwischentief. Seither befindet sich das Edel- und Industriemetall wieder im Aufwind und konnte sich gegenüber einem Stand von rund 18 US-Dollar pro Feinunzen inzwischen fast verdoppeln. Damit handelt Silber in einem übergeordneten, mehrjährigen Aufwärtstrend.

Dieser ist anhand von höheren Tiefs auch im Chart der vergangenen 12 Monate zu erkennen. Was Silber bislang jedoch verwehrt blieb, war ein nachhaltiger Ausbruch über 34,50 beziehungsweise 35,00 US-Dollar. Das birgt einerseits die Gefahr einer Top-Bildung, andererseits aber auch die Chance einer Ausbruchs- und Anschlussrallye – und damit einer Aufholjagd gegenüber Gold.

Auf ein bisschen Schützenhilfe könnte Silber angewiesen sein

Mit Blick auf die technischen Indikatoren sind die Bullen kurzfristig im Vorteil. Sie können sich auf Aufwärtstrends im Relative-Stärke-Index (RSI) sowie dem Trendstärkeindikator MACD verlassen. Beide haben die Erholung von Silber nach dem Doppelboden bei rund 28,80 US-Dollar unterstützt und technisch somit bestätigt.

Zwar ist der RSI auf Tageskursbasis zuletzt in den als überkauft geltenden Bereich vorgedrungen, was die Konsolidierung am Dienstag erklärt. Doch insbesondere der MACD macht für einen gelingenden Ausbruchsversuch Mut, denn dieser deutet mit seinem Anstieg auf die für einen Ausbruch benötigte Trendbeschleunigung hin.

Ganz ohne Makel ist das Chartbild aktuell jedoch nicht, denn mittelfristig haben sich sowohl der RSI als auch der MACD etwas eingetrübt, was an den niedrigeren Hochs zu erkennen ist. Aktuell ist die technische Stärke von Silber also niedriger als noch bei den Ausbruchsversuchen im Oktober und März. Zwar würde sich diese bei einem erfolgreichen Überwinden des Widerstandes rasch zeigen, dafür aber könnte Silber auch auf externe Faktoren, wie eine erneute Eskalation des Handelsstreits oder schwache Wirtschaftsdaten angewiesen sein.

Fazit: Attraktives Chance-Risiko-Verhältnis zur Oberseite!

Die Konsolidierung des Silberpreises am Dienstag könnte sich für die Bullen als glücklicher Zufall erweisen, denn dadurch wird die kurzfristige Überhitzung im RSI abgebaut, während die technische Indikation weiter für eine realistische Chance auf einen Ausbruch über 35,00 US-Dollar pro Feinunze spricht. Wer aktuell bei Silber investiert ist, hält an seiner Position also fest.

Nach unten ist das Edelmetall gut abgesichert. Erst für Kurse unterhalb von 32,00 US-Dollar beziehungsweise der 200-Tage-Linie würde sich das Chartbild wieder eintrüben. Sollte Silber in diesen Bereich zurücksetzen, ihn aber verteidigen können, wäre das eine geeignete Einstiegsgelegenheit.

Zur Oberseite ist das Potenzial gewaltig: Kurse über 35,00 US-Dollar würden den höchsten Stand seit mehr als 12 Jahren bedeuten, was ein klares technisches Kaufsignal wäre. Die letzten Hochs aus den Jahren 2011/12 liegen bei etwa 37,50 US-Dollar und zwischen 45 und 50 US-Dollar.

So können Sie jetzt noch mehr rausholen

Risikoaffine Anlegerinnen und Anleger, die auf einen erfolgreichen Ausbruch wetten und dabei überproportional profitieren wollen, können das auch mithilfe des Call-Optionsscheines VC0CUA tun. Dieser verfügt über eine Laufzeit bis zum 19. Dezember 2025 und einen Basispreis von 30,00 US-Dollar pro Feinunze. Obwohl VC0CUA bereits weit im Geld liegt, was die Gefahr eines Totalverlustes beträchtlich verringert, bietet er einen hohen effektiven Hebel (Omega) von 4,8. Dadurch sind, wie das folgende beispielhafte Auszahlungsprofil zeigt, hohe Gewinne möglich:

Doch Vorsicht: Sollte Silber zum Laufzeitende unter 30,00 US-Dollar notieren, verfällt VC0CUA wertlos. Es besteht also Totalverlustgefahr! Um diese weiter zu verringern, sollte die Position verkauft werden, wenn Silber unter die 200-Tage-Linie fällt. In diesem Fall wäre ein neuer Schein mit niedrigerem Basispreis und/oder längerer Laufzeit bei einem Wiedereinstieg die bessere Wahl.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

