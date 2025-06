Procter & Gamble oder Unilever: Welcher Dividenwert ist jetzt ein Kauf?

Es sind Marken, die jedes Kind kennt: Pampers, Gillette und Oral-B sind in über 180 Ländern präsent. Mutterkonzern Procter & Gamble genießt durch jahrzehntelanges Markenvertrauen eine starke Preissetzungsmacht – einer der Gründe, warum die Aktie bei vielen Value- und Dividendeninvestoren so beliebt ist.

Doch Sorgen um die US-Konjunktur, die Zollpolitik und das schwindende Verbrauchervertrauen in den USA habe die organischen Wachstumsschätzungen für die kommenden beiden Jahre spürbar gedrückt. Seit Januar 2025 haben sich die Gewinnerwartungen für das Geschäftsjahr 2026 laut Daten von Visible Alpha im Schnitt um rund 6 Prozent verringert.